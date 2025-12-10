Voces de la lucha por las libertades alertan de las amenazas que se ciernen sobre la democracia

Cincuenta años de libertad. Una libertad por la que hay que seguir luchando ante las amenazas que sobre ella se ciernen medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco. El Club INFORMACIÓN ha acogido este miércoles, coincidiendo con el aniversario de la Constitución el pasado sábado, una jornada en la que se ha recordado la lucha por la democracia y los derechos en los años 70, y se han abordado los retos a los que se enfrenta la sociedad ante la amenaza de la extrema derecha y los discursos populistas.

Un debate en el que ha quedado claro que la democracia no es un patrimonio que esté garantizado, sino que hay que seguir luchando por él, para evitar retrocesos y poder celebrar 100 años de libertad en 2075.

El acto, organizado por INFORMACIÓN bajo el título "50 años de libertad", ha contacto con una mesa en la que han participado José Carlos Rovira, catedrático de Literatura que estuvo preso durante la etapa franquista; José María Perea, periodista que vivió en primera persona el fin de la dictadura y sufrió su censura; y Juana Serna, dirigente socialista y catedrática de Filosofía, que fue protagonista junto a otras profesoras de un movimiento de apertura desde las aulas hace medio siglo. Todo bajo la moderación del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

De izquierda a derecha, el director de INFORMACIÓN Toni Cabot, los catedráticos Juana Serna y José Carlos Rovira, el periodista José María Perea y el subdelegado del Gobierno Juan Antonio Nieves / Rafa Arjones

La jornada ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista y el saludo inicial de Cabot, seguido de la apertura institucional por parte del subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves.

Emotividad

El director de INFORMACIÓN ha resaltado la emotividad del acto, a que "todos sabemos dónde estábamos el 20 de noviembre, cuándo os enterasteis de la muerte del dictador. Se abría un nuevo periodo, con mucha expectación. Yo recuerdo que tenía 10 años, pero conservo el momento en que me enteré porque mis padres permanecían inmóviles en el pasillo de casa junto a una radio que había en un mueble de madera que había en pleno pasillo. Eso abrió un periodo de libertad que se extiende ya 50 años, de libertad de que hoy disfrutamos".

Y de aquellos momentos "venimos a hablar, además con gente que vivió especialmente de manera intensa esos días, esos días anteriores, esa etapa anterior, esa etapa de la muerte del dictador y lo que vino, la Transición. Personas muy involucradas en ese proceso de libertad. José María Perea, periodista que aquel día cubrió esa noticia".

Lo que recuerdo de la muerte de Franco es fundamentalmente el espacio de solidaridad que Italia estaba desarrollando. Una Italia muy diferente también a la de ahora José Carlos Rovira — Catedrático de Literatura. Preso en la etapa franquista

También el profesor José Carlos Rovira, "que estaba en Florencia porque había pasado por la cárcel y tuvo que exiliarse durante un tiempo y ya volvió en 1976. Y también a Juana Serna, que entonces era una joven profesora de Filosofía que marcó una época junto con Emilia con las Betty Girls, aquel movimiento de mujeres valientes que quisieron cambiar la educación en tiempos donde no se podía cambiar".

Así, tras la apertura institucional realizada por el subdelegado del Gobierno, en la que ha puesto de relieve la significación de Alicante para la memoria democrática y la necesidad de seguir protegiendo esta libertad 50 años después, se ha proyectado un vídeo del Archivo de la Democracia de la UA sobre la primera manifestación autorizada, el 19 de julio de 1976, acompañada de la canción "l'Estaca" de Lluis Llach.

La noticia de madrugada

Tras el vídeo, ha arrancado el debate. Perea, que entonces era delegado de La Verdad, recordó que le avisaron desde su diario en Murcia de la muerte de Franco a las 3.15 horas, para que se pusiera en marcha y saliera a la calle para realizar una crónica, aunque la noticia todavía no había salido en la radio y era madrugada cerrada. "En algún momento lo anunciarán. Sal a la calle y búscate la vida", ha recordado el veterano periodista.

La democracia, les guste o no a los hacedores de la democracia, ya estaba en la calle con nosotros y con nosotras. Porque en aquella época estaban las manifestaciones. Una vez a la semana gente de todas las edades gritábamos la democracia, varios años antes de que muriera Franco Juana Serna — Catedrática de Filosofía y dirigente socialista

"Y entonces se me encendió una luz y pensé. ¿Esta noche que hay aquí en Alicante? Pues lo que había todas las noches del 19 al 20 de noviembre, que era la concentración falangista en la casa prisión José Antonio para hacer una velada de los falangistas y luego una misa en la sala aquella que había sido la enfermería y había estado Miguel Hernández, y después las cinco rosas simbólicas ante el punto donde se había producido el fusilamiento de José Antonio [Primo de Rivera]".

"Y me voy para allá, siempre con mi transistor en la mano. Y llego allí, que estaba la hermana de José Antonio Primo de Rivera, que era la delegada nacional de la Sección Femenina, y los jerarcas locales y provinciales", y al preguntarles "¿qué tenéis que decir de que Franco se ha muerto?", "alguno se me encara de mala manera".

Minuto de silencio por las víctimas de violencia machista en el inicio de la jornada en el Club INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Así, se colocó al final de la misa porque nadie lo creía y mientras "llega la conexión con León Herrera, que era el ministro de Información y Turismo y que veraneaba en la playa de San Juan. Es el que anuncia a las 5:40 que Franco se ha muerto. Entonces sí que se me pegan allí todos. Y sale uno pitando para decirle al gobernador que la radio está dando que Franco ha muerto. El cura interrumpe la misa. Pide rezar por nuestro hermano Francisco. Dice que se han unido en el cielo José Antonio y Franco".

Exilio y solidaridad italiana

Por su parte Rovira ha explicado que la noticia le pilló en Florencia (Italia), un exilio laboral, ya que había expulsado del instituto en 1972 y no se le permitía trabajar "en nada público" porque pedían el certificado de buena conducta y además ya tenía antecedentes penales, recordando que "yo había salido de la cárcel en febrero de del 74, justo los mismos días que el régimen asesinaba a Salvador Puig Antich".

La ciudad en sí estaba bastante muerta y aquí no teníamos más punto de referencia que el Club de Amigos de la Unesco y los algunos grupos de la HOAC José María Perea — Periodista

Y ha recordado la gran solidaridad de la sociedad italiana y su sentimiento antifascista durante aquellos meses: "Creo que lo que recuerdo de la muerte de Franco es fundamentalmente el espacio de solidaridad que Italia estaba desarrollando. Una Italia muy diferente también a la de ahora".

Y Serna ha señalado que "yo era docente desde hacía cinco años" y recuerda que "había un ambiente claro de dictadura, pero cuando hace un par de semanas escuché al Emérito, al rey Juan Carlos, decir que él era el hacedor de la democracia, pensé que era injusto. Al margen de injusto con su hijo, era injusto con los españoles y las españolas del momento".

Democracia en la calle

Así. Serna ha recordado que "la democracia, les guste o no a los hacedores de la democracia, ya estaba en la calle con nosotros y con nosotras. Porque en aquella época estaban las manifestaciones. Yo como universitaria la viví. Las encerronas. Llegué incluso a perder la beca. Nos manifestábamos. Yo creo que una vez a la semana gente de todas las edades gritábamos la democracia, varios años antes de que muriera Franco".

"Luego la democracia estaba en la calle, la traíamos a gritos. Dicho eso, no era la democracia legal. Naturalmente, no era la democracia política, era la democracia moral. Porque es que es una diferencia entre la ética, que es lo que debemos hacer y la política, que es lo que podemos hacer. En definitiva, lo que debíamos hacer. La gente joven de este país, en un 60% o más, lo estábamos haciendo cuando muere Franco".

Fue un inicio de esperanza de que venía otra España, una España diferente. Y eso hay que contarlo y decírselo Juana Serna — Catedrática de Filosofía y dirigente socialista

Y ha rememorado que "me había levantado a las siete. Lo escuché por primera vez en Radio Nacional, pero es cierto que fue muy impresionante escuchar a Arias Navarro decir 'españoles, Franco ha muerto'. Porque aquella frase era el final de la dictadura y el principio de la democracia. Y aquella gente que gritábamos. Fue una alegría inmensa. Yo me vestí a mis hijos. Era obvio que no iba a haber clase. Nos vestimos y nos fuimos a comprar la prensa, periódicos, casi todos agotados y colas para comprar".

Esperanza y feminismo

"Y os aseguro que no vi llorar a la gente. Eso es lo que yo recuerdo. Un inicio de esperanza de que venía otra España, una España diferente. Y eso hay que contarlo y decírselo. Si puede ser, se lo diré por escrito al rey Juan Carlos. Usted es hacedor político, pero moralmente quienes trajimos la democracia fuimos nosotros y nosotras. Y ya estaba en la calle cuando usted todavía estaba un poco en babia y siendo coronado rey a los dos días de la muerte de Franco".

Ahora mismo ante lo que nos encontramos es ante los que nos anuncian un repliegue que puede ser terrible en muchos sentidos sociales y políticos José Carlos Rovira — Catedrático de Literatura. Preso en la etapa franquista

Por otra parte, sobre los derechos de las mujeres, Serna ha señalado que en aquella época no tenían por ejemplo permiso de maternidad, y a los cinco días de dar a luz tenía que incorporarse a su trabajo o te echaban: "Es gracias a las feministas que iniciamos aquella época, porque sin democracia no había feminismo, pero sin feminismo tampoco hay democracia. Lo que nos pasó es que tuvimos que luchar como fieras porque de pronto nos encontrábamos que entrábamos en el mundo de los hombres y que nosotras allí no teníamos nada que hacer".

Alicante en 1975

Preguntados por Toni Cabot por el Alicante de 1975, José María Perea ha señalado que "el 20 de noviembre era una cosa terrorífica. En Alicante era fiesta. No se trabajaba el 20 de noviembre. La tarde anterior desfilaban por Alfonso El Sabio y la Plaza de los Luceros, camino de la Avenida Aguilera hasta la casa prisión, falangistas que llegaban de toda España con antorchas encendidas y todos vestidos de azul y con el brazo en alto. Es decir, las fotos de esa época son similares a la de 1939".

Público y participantes en el debate / Rafa Arjones

Eso sí, ha señalado que la ciudad había sufrido "unas transformaciones importantes" con la apertura del aeropuerto años antes y el temas del turismo, "pero la ciudad en sí estaba bastante muerta y aquí no teníamos más punto de referencia que el Club de Amigos de la Unesco y los algunos grupos de la HOAC". Y ha agregado que "la muerte de Franco marca el inicio de un periodo que luego hemos llamado la Transición y que tiene varios hitos con la libertad", como las elecciones generales del 15 de junio del 77 o la Constitución Española de 1978.

Los alumnos del nuevo instituto llegaron en 1970 con una autoestima por los suelos y aquella forma de hacer enseñanza, aquella forma de introducir la democracia en las aulas, de hablar con ellos, de no expulsarles, sino hablar y hablar y hablar, pues dio lugar a que se a su autoestima creciese a niveles sorprendentes Juana Serna — Catedrática de Filosofía y dirigente socialista

Por su parte Serna ha señalado respecto a sus Betty Girls que "la democracia iba entrando", y recordando la apertura del nuevo instituto en 1970, debido a que "el Jorge Juan y el Miguel Hernández estaban a tope y los que se fueron al Babel, pues eran los que eran considerados con peor currículum. Llegaron con una autoestima por los suelos y aquella forma de hacer enseñanza, aquella forma de introducir la democracia en las aulas, de hablar con ellos, de no expulsarles, sino hablar y hablar y hablar, pues dio lugar a que se a su autoestima creciese a niveles sorprendentes".

Alumnos excepcionales

Yo, por ejemplo, recuerdo a cuatro grandes alumnos, cada uno eran de una época distinta, pero que hoy son importantísimos en Alicante, como José María Asencio, catedrático de Procesa, o Amparo Navarro, actual rectora, o José Ramón Sempere, que fue el director de Mercasa, primero de Mercalicante y ahora está en la Fundación de Ferrocarriles Españoles, o el que murió, alumno mío, Juan Antonio Gisbert, que era el presidente del Puerto. Pues teníamos gente que acabó siendo maravillosa y hay una prueba cuantitativa y es que empezamos con 500 alumnos y al año siguiente, el segundo año, teníamos 1500. Luego a ellos y a sus padres les gustó y asaltaron el instituto porque las gentes hacían algo completamente distinto".

Transformación

Por su parte Rovira ha recordado que un año después de la muerte del dictador regresó a España: "Volvemos en julio del 76, justo unos días antes de la manifestación de Valencia por la amnistía que pudimos ir. Yo estaba vinculado, era militante del Partido Comunista, también fui secretario local del Partido Comunista. Estamos esperanzados en una transformación que se estaba dando y que se dio. Yo creo que son tiempos de esperanza, además muy fuertes".

El director de INFORMACIÓN ha presentado y moderado el debate "50 años de libertad" / Rafa Arjones

Y ha añadido que "creo que se hizo lo que se pudo y yo creo que posiblemente habría algunas cuestiones que quedaron pendientes y que no se pudieron hacer. Creo que sí que se han hecho transformaciones sociales en este país, muy importantes en los gobiernos de la democracia, sobre todo en los gobiernos de la izquierda, los gobiernos del Partido Socialista. Y yo pienso que lo que no se hizo es porque a lo mejor no se supo hacer o no se pudo hacer, pero no lo sabremos nunca".

El futuro

Y sobre el futuro y las amenazas que se ciernen, Rovira ha explicado que "lo que es importante es que ha habido un progreso social indudable en España. Seguimos en esa situación de progreso social e incluso acompañados de progreso económico, lo cual es una novedad importante de avance democrático. También ha habido temporadas de repliegues y desde luego, ahora mismo ante lo que nos encontramos es ante los que nos anuncian un repliegue. Un repliegue que puede ser terrible en muchos sentidos sociales y políticos. Tenemos políticos que están yendo contra la violencia de género, que son contra las leyes estatales que existen", recordando también la preocupante 'fascistización' de muchos jóvenes, un fenómeno que no ha llegado a verlo en sus aulas.

Para afrontar los nuevos fascismos, hay que tener un principio firme de desarrollo del Estado social y democrático para enterrar definitivamente a aquel que murió hace 50 años y que le gustaba morir matando José Carlos Rovira — Catedrático de Literatura y preso en la etapa franquista

El catedrático de Literatura ha alertado de "una extrema derecha que está creando problemas y una derecha que se está agrupando a la extrema derecha y que está creando problemas para el futuro", destacando que "la corrupción y criminalidad del régimen de la que hemos estado hablando del régimen de Franco se está negando incluso en espacios culturales y en espacios culturales. En estos momentos, para afrontar lo que llamamos nuevos fascismos, hay que tener un principio firme de desarrollo del Estado social y democrático, de más desarrollo del Estado social y democrático para enterrar definitivamente a aquel que murió hace 50 años y que le gustaba morir matando".

Por su parte la catedrática de Filosofía ha insistido en que "hay que recordarles continuamente que antes de que su sociedad les abriese la puerta de la democracia y la trajésemos adelante, estaba el franquismo, con unas características terribles de autoritarismo, de represión. Era para nosotras de un adoctrinamiento total, profundamente sexista. Todas las leyes democráticas que tenemos las mujeres vienen de la democracia".

Hay que recordarles continuamente que antes de que su sociedad les abriese la puerta de la democracia y la trajésemos adelante, estaba el franquismo, con unas características terribles de autoritarismo, de represión Juan Serna — Catedrática de Filosofía y dirigente socialista

Y es que ha recordado que "antes nosotras teníamos que hacer el servicio militar, en la Sección Femenina de la Falange, y si ese servicio militar de un año no lo hacíamos, no podíamos tener el carné de conducir, no podíamos tener un trabajo porque teníamos que tener la certificación de que habíamos hecho eso. No podíamos abrir una cuenta corriente. No podíamos cobrar un sueldo. No olvidéis nunca que todo esto, la manera en que ahora vivimos, la manera en que vivimos las mujeres y todos vosotros, ha sido gracias a vuestra acción, a vuestro no dejar nunca de luchar. Y no me refiero a las luchas de Trump o de Putin, a las terribles luchas. Me refiero a las luchas morales y políticas que habéis tenido y yo os estoy eternamente agradecida".

Negacionismo de todo y Europa

Y José María Perea ha destacado de esta ola populista de extrema derecha que "el negacionismo es de todo. Los mismos que niegan el cambio climático, niegan la dictadura, niegan que exista violencia contra la mujer, ni violencia vicaria. El problema aquí ahora, y es lo que a mí me preocupa, es que tras ese negacionismo hay ahora todo un sistema financiero, tecnológico, político mundial".

El negacionismo es de todo. Los mismos que niegan el cambio climático, niegan la dictadura, niegan que exista violencia contra la mujer. El problema aquí ahor es que tras ese negacionismo hay ahora todo un sistema financiero, tecnológico, político mundial José María Perea — Periodista

Y ha añadido que "es una amenaza impensable. Y es verdad que ahora estamos mejor porque estamos en Europa y ahora ya han apuntado directamente a por nosotros y han apuntado directamente a Europa, que es lo que aspiramos. Cuando nosotros decíamos que queríamos ser demócratas frente a Franco, que queríamos ser iguales que los demás, es decir, poder ir al cine y ver películas, poder leer un libro sin censura, poder tener una educación que no fuera la nacionalcatólica y que diferenciara esos planos de la religión o las creencias religiosas de uno de lo que es el sistema educativo".

Así, "es Europa la que tiene que reflexionar. Somos nosotros, como ciudadanos europeos, los que debemos aliarnos con el resto de nuestros conciudadanos europeos porque lo que ha hecho la estrategia de seguridad de Estados Unidos que se ha conocido este fin de semana pasado sobre Europa es muy grave, porque es una injerencia en los procesos electorales. Está diciendo que hay que apoyar a opciones donde Meloni y Orban son tibios".

Y el debate ha terminado con Serna realizando una llamada "a la resistencia a todo lo que está viniendo de fuera, de Rusia, de Estados Unidos", y emplazando Perea a "reunirnos, cuando cumplamos 100 años de libertad", cerrándose la jornada con un sonoro aplauso del público asistente.