Actividades navideñas en Alicante: conoce los talleres, fiestas infantiles, mercadillo y la carrera solidaria de Edusi

La concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Alicante, a través de la Oficina Edusi entre dos castillos, ha organizado una decena de propuestas para todos los públicos esta Navidad con festivales de villancicos, un mercadillo navideño, fiestas infantiles, talleres y una carrera solidaria que se van a desarrollar durante todo el mes de diciembre.

El concejal de Proyectos Europeos, Antonio Peral, ha invitado a participar destacando que “organizamos actividades estas fiestas con el objetivo de reforzar los vínculos entre las entidades, asociaciones y vecinos de los barrios que forman parte del Plan Territorial Edusi Alicante entre dos castillos para consolidar las distintas iniciativas que se desarrollan en nuestra oficina todo el año y celebrar juntos la Navidad”.

Entre las actividades que se han organizado destaca un Taller de Teatro de Creación que consiste en un proceso formativo y artístico para desarrollar una obra desde cero y de forma colectiva en solo ocho sesiones. Este taller se inició el pasado 24 de noviembre y es una actividad intergeneracional en la que participan personas que tienen entre 11 y 70 años.

El proyecto finalizará con la representación de la obra el próximo 18 de diciembre, a las 19 horas, en la Casa de la Música, en el Centro Cultural Las Cigarreras con entrada gratuita.

Por otra parte, la campaña incluye cuatro talleres de fanzine y collage, pensados para que participantes de diferentes edades experimenten con lenguajes propios del arte urbano, la ilustración y la autoedición. Son sesiones individuales, gratuitas, que tendrán lugar en el caso de los talleres de fanzine, los días 9 y 10 de diciembre, a la misma hora, en los de Collage. El lugar de celebración es la Oficina EDUSI Alicante, ubicada en la Casa de la Misericordia, antigua fábrica de tabaco (C/ Cuesta de la fábrica s/n) y la inscripción ya está abierta. Los trabajos realizados en estos talleres se expondrán en el evento final del 20 de diciembre, convirtiendo el claustro en un espacio expositivo abierto al barrio.

“¡A la fresca!” especial Navidad

La actividad comunitaria “¡A la fresca!” continúa celebrándose los jueves, de 17:00 a 19:30 horas, incorporando nuevos talleres de manualidades navideñas. Esta reunión abierta de la ciudadanía congrega a una treintena de personas desde el verano que se reúnen para pintar, tejer, leer o charlar.

Ante la proximidad de las fiestas de Navidad se ha propuesto la elaboración de postales, elementos de decoración para un árbol navideño que se instalará a principios de diciembre, o de un photocall que simule una fachada del barrio. También colaborarán en la creación de complementos para el Teatro de Creación.

Algunas de estas postales serán entregadas a distintas entidades del territorio en la jornada festiva del 20 de diciembre para crear una red simbólica de buenos deseos y proximidad.

Fiesta de Navidad

La programación culminará el sábado 20 de diciembre con una jornada de celebración en el claustro de la antigua Casa de la Misericordia, de 10 a 14 horas. El evento se desarrollará en el aula, donde se celebrará un taller de postales navideñas de 10 a 13 horas y se proyectarán vídeos de los proyectos Edusi (se instalarán, además, mesas informativas sobre el programa), y el claustro con un taller de pintacaras , un cuentacuentos a las 12 horas, la entrega de fanzine y collages a los participantes en los talleres a las 13 horas y un ágape navideño a las 13:30 horas.