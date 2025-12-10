Así reparte el Ayuntamiento las primeras ayudas por nacimiento de hijos en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante recibe 913 solicitudes para acogerse a las nuevas ayudas por nacimiento de hijos de la anualidad 2025, una convocatoria dotada con 100.000 euros que inaugura esta línea de subvenciones. De ese total, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles, en una sesión urgente y extraordinaria, el reparto de 332 ayudas de 300 euros, marcando la primera distribución de esta prestación.

El objetivo de estas ayudas, señala la concejala de Bienestar Social, Begoña León, es "el fomento de la natalidad en el municipio y el apoyo económico a las familias alicantinas con una iniciativa pionera que en esta primera convocatoria ha beneficiado a más de 300 familias y que está previsto que en el presupuesto 2026 se mantenga con el doble de presupuesto".

Qué ocurre con el resto

En la actual convocatoria de ayudas se han registrado hasta el momento 913 solicitudes. Junto a las 332 ayudas concedidas, el Consistorio ha denegado 42 solicitudes por incumplir los requisitos y ha declarado 59 desistidas al no presentarse la documentación a tiempo.

Las 480 solicitudes restantes, así como las nuevas que entren hasta el 31 de diciembre, se evaluarán durante las próximas semanas. Todas las que cumplan las bases se abonarán con cargo al presupuesto de 2026, de forma que se garantiza que todos los solicitantes que cumplan con los requisitos de las bases obtendrán la ayuda.

Mirando al próximo año

El equipo de gobierno del PP ya avanzó que la partida destinada a estas ayudas se duplicará hasta los 200.000 euros en los presupuestos del próximo ejercicio para dar continuidad y mayor alcance a este programa de apoyo a las familias. "Está previsto que en el presupuesto 2026 se mantenga con el doble de presupuesto, hasta alcanzar los 200.000 euros", indicó León.