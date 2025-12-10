Estas son las calles que el Ayuntamiento de Alicante asfaltará en el barrio de La Florida
La Junta de Gobierno Local aprueba, a petición del grupo municipal de Vox, la mejora de estas vías que incluirá el fresado de las zonas donde se detectaron desperfectos
El Ayuntamiento de Alicante acometerá una renovación de dos de las calles más transitadas del barrio de La Florida a petición de Vox. La Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles, en una sesión extraordinaria, la adjudicación de las obras de asfaltado de las calles Cefeo y Lira a la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos. El contrato asciende a 227.721,26 euros, fija un plazo de ejecución de un mes y a actuación se enmarca dentro de los acuerdos alcanzados con el grupo municipal Vox.
El proyecto responde al deterioro acumulado por la elevada densidad de tráfico y el paso del tiempo, que ha afectado de manera notable en el firme.
Actuaciones
La calle Cefeo se divide en seis tramos desde la Gran Vía Conde de Casa Rojas hasta la calle Omega, mientras que la calle Lira, va desde la avenida de Orihuela y la propia calle Cefeo. En ambas vías se fresarán las zonas dañadas de la capa de rodadura donde se han detectado desperfectos, se ajustarán a cota los registros e imbornales y se repondrá por completo la señalización horizontal de la vía.
Los trabajos se realizarán por secciones reducidas de las calles con el fin de minimizar las afecciones a la circulación. Además, se prevé la adecuación de varios vados peatonales para mejorar los itinerarios a pie y mantener el tráfico alternativo.
La concejala de Infraestructuras, Cristina García, explicó que "se trata de una importante actuación porque la calle Cefeo atraviesa todo el barrio y es muy transitada, y al igual que la calle Lira necesita un nuevo firme que elimine los desperfectos, así como la adecuación de vados peatonales en diversas intersecciones para mejorar los recorridos peatonales". "En definitiva se trata de cumplir con nuestros objetivos de mantenimiento y mejora de la red viaria y sobre todo de la seguridad vial en nuestras calles", afirmó García.
