El tiempo en Alicante: estabilidad y ambiente templado en la provincia

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este miércoles 10 de diciembre confirma cielos despejados en Alicante capital con intervalos nubosos en algunas comarcas, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las máximas rozarán los 20 ºC en la mayor parte del territorio y las mínimas bajarán a casi diez grados en las zonas de interior, donde se experimentará niebla y bruma en zonas como Alcoy.

El tiempo en Alicante

Alicante amanece con un ambiente estable y cielos despejados, sin riesgo de lluvia a lo largo del día aunque con posibilidad de bruma durante las primeras horas. Las temperaturas se moverán entre 10 y 19 ºC, con un mediodía suave. El viento será flojo, con brisas cambiantes pero sin rachas destacables. La humedad subirá al final del día, dejando un ambiente más cargado por la noche.

El tiempo en Elche

Elche tendrá una jornada tranquila, con pocas nubes por la mañana y un ambiente más tapado conforme avance la tarde, aunque sin precipitaciones previstas. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 19 ºC, con sensación térmica algo más baja a primera hora. El viento soplará suave del este. La humedad aumentará al final del día, llegando a niveles altos de madrugada.

El tiempo en Benidorm

El día será estable en Benidorm, dominado por nubes altas que no dejarán lluvia. El ambiente será templado, con temperaturas entre 11 y 17 ºC. El viento se mantendrá muy débil, casi en calma durante gran parte del día. La humedad será alta a última hora, con sensación algo más húmeda por la tarde y noche.

El tiempo en Elda

Elda tendrá una jornada muy estable, con sol y algunas nubes altas sin consecuencias. Las temperaturas se moverán entre 6 y 19 ºC, con un ascenso rápido hacia el mediodía. El viento será flojo y variable, predominando las brisas suaves. La humedad se mantendrá contenida en las horas centrales y subirá al anochecer. La Aemet señala posibilidad de bruma durante las primeras horas del día de mañana jueves.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja dominará el cielo despejado por la mañana, aunque irán entrando nubes sin riesgo de lluvia. Las temperaturas rondarán entre 9 y 17 ºC, con una tarde templada. El viento soplará suave del este y noreste. La humedad será elevada al caer la noche, con ambiente más húmedo cerca de la costa.

El tiempo en Orihuela

Orihuela disfrutará de un día luminoso y estable, con cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas estarán entre 7 y 18 ºC, con una tarde agradable. El viento será débil y variable a lo largo del día. La humedad aumentará hacia la noche, creando un ambiente más pesado al final de la jornada.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá una jornada tranquila, con sol y algunas nubes altas a partir del mediodía aunque con posibilidad de niebla durante las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 19 ºC, con un ambiente fresco en la primera franja de la jornada. El viento será muy suave, sin cambios bruscos. La humedad aumentará al caer el día, aunque sin llegar a ser molesta.

El tiempo en Dénia

En Dénia predominarán las nubes altas durante gran parte del día, pero sin lluvia prevista. Las temperaturas se situarán entre 11 y 20 ºC, con un ambiente templado. El viento soplará flojo del norte y noroeste. La humedad crecerá por la tarde, dejando un final de jornada más húmedo.