La UA y la UMH son las peor financiadas en la Comunidad pese a recibir más dinero del Consell

La Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) son la peor financiadas de la Comunidad Valenciana al recibir 9.322 y 9.321 euros por alumno, respectivamente. Aunque han obtenido más dinero del Consell, siguen estando por debajo de la Politécnica de València, la mejor financiada con 11.015 euros por alumno; la Universidad de València, con 10.041; y la Jaume I de Castellón, con 9.965 euros.

Así se desprende del último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre el curso 2023-2024, que analiza la evolución del conjunto de las universidades españolas a través de diferentes indicadores, como el de la financiación o el de la empleabilidad. El informe, cuyo contenido se ha dado a conocer este miércoles, vuelve a señalar grandes desajustes en las transferencias de recursos de las comunidades a sus universidades, e incide en que los niveles de financiación seguían siendo en 2023 alrededor de un 10 % inferiores a los de 2009.

La mayor parte de los presupuestos de las universidades públicas suelen proceder de transferencias corrientes y de capital recibidas de las administraciones, principalmente de sus comunidades autónomas, es decir, de dinero público.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la Politècnica de València se cuela como la cuarta del país con mayor financiación por detrás de la Politécnica de Cartagena, la Universidad de Cantabria y la Universidad de La Rioja. Entre las peor financiadas figuran tres madrileñas (Rey Juan Carlos, Alcalá y Complutense), tres catalanas (Girona, Rovira i Virgili y Pompeu Fabra) y la sevillana Pablo de Olavide.

Un euro menos

Volviendo al territorio autonómico, la Universidad de València es la décima mejor financiada del país y la Jaume I la undécima. La Universidad de Alicante está en la posición 17 gracias a que en esa anualidad el Consell elevó 2.173 euros la inversión por alumno (en 2022 había sido de 7.149 euros). La UMH aparece a continuación, en el puesto 18, con un euro menos por estudiante, exactamente 9.321, aun así 2.738 que en el curso anterior.

Gracias a esa inyección por parte del Consell, las dos universidades alicantinas se sitúan en la primera mitad del ranking, donde aparecen 47 instituciones académicas públicas de la geografía española, de acuerdo a los datos recopilados por la Fundación CYD y Estadística de estudiantes, que utiliza como fuente el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Un año antes, ambas estaban en la parte media-baja de la clasificación a nivel nacional en cuanto al reparto de fondos autonómicos.

Por territorios

Extrapolando los datos a los territorios, Cantabria y la Rioja son las regiones que más dinero público destinan por alumno en la universidad pública, con cifras superiores a los 11.000 euros, mientras que Madrid se sitúa a la cola, muy alejada del resto de comunidades con cifras que no llegan a los 7.000 euros. La Comunidad Valenciana es la tercera con una media de 10.075 euros por alumno.

Paralelamente, la UA está posicionada entre las que más fondos destina del país a los universitarios con una inversión media de 8.690 euros (posición 13). De hecho, es la que más dinero dedica por alumno de las cinco universidades de la Comunidad. Con 8.468 le sigue justo a continuación la Universidad de València. En el puesto 18 aparece la Politècnica de València con 8.317 euros por alumno; en el 21 la UMH, con 8.090 euros y en el 24 la Jaume I de Castellón con 7.946 euros. De todo el país, y con 11.3789 euros, la Universidad de La Rioja es la que más inversión destina por alumno; y la que menos la Rey Juan Carlos de Madrid con 4.255 euros.

Estudiar se encarece En cuanto a las tasas pagadas en el curso académico 23-24, el precio medio que pagó un estudiante por la matrícula en la UA es de 1.536 euros euros anuales y en la UMH fue de 1.483 euros euros (posición 22 y 24 en el ránking). Ambas se han encarecido significativamente en un año, con 359 euros más a pagar por alumno en Alicante y 265 en Elche. La Universidad Carlos III de Madrid es la más cara de España (2.565 euros) y la Universidad de Vigo la más barata (789 euros). Más caro resulta cursar estudios en la Politècnica de València, con unas tasas de 2.191 euros, las cuartas más altas de España. En la Universidad de València se pagan 1.816 euros y la más barata de la Comunidad es la Jaume I de Castellón con un precio público por alumno de 1.482 euros.

Privadas

A nivel estatal, el informe revela que desde el curso 2015-2016 hasta el 2023-2024, el personal docente e investigador (PDI) ha crecido en un 20 % hasta los 141.887, impulsado por las universidades privadas, donde el crecimiento ha sido del 64 %, frente al 13 % en las públicas.

El 58 % del PDI trabaja a tiempo completo, y el 60 % tiene plaza estable. En las públicas, el 61 % está en dedicación completa, pero menos de la mitad es permanente. En las privadas estos datos se invierten: menos del 40 % trabaja a tiempo completo pero más del 85 % tiene contrato indefinido.

Los autores recomiendan incentivar "financieramente a aquellas universidades que gestionen eficazmente sus plazas de reposición de profesorado en los próximos años... siguiendo modelos como ICREA en Cataluña o Ikerbasque en el País Vasco".

La mejora en la gestión del talento ha aumentado -señalan- pero impulsada principalmente por el fuerte avance de las universidades privadas que se sitúan ligeramente por encima de las públicas en eficiencia media.

Perfiles más jóvenes

Las privadas han incorporado perfiles más jóvenes y con una mayor estabilidad contractual frente a un sector público donde predomina un personal más envejecido. La nueva edición del Informe CYD 2025, que mide la gobernanza, financiación, talento, impacto científico y social, empleabilidad, internacionalización y equidad de la universidad, señala que la "Eficiencia global del Sistema Universitario Español" ha crecido el 3,87 % en tres años, más en las privadas (el 4,42 %) que en las públicas (el 3,83 %).

"Aunque el crecimiento es moderado, señala una tendencia sostenida de mejora en el desempeño medio del sistema", explica el análisis que indica que los indicadores que miden la equidad y la empleabilidad presentan los niveles más elevados de eficiencia junto con la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Por el contrario, la internacionalización presenta menor nivel de eficiencia y se convierte en una de las principales debilidades. Entre 2020-2021 y 2023-2024, el índice de internacionalización descendió un 9,6 % y la movilidad de estudiantes sigue concentrada en estancias cortas.