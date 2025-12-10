Los vecinos exigen desbloquear el Parque Central de Alicante ante los continuos retrasos en la presentación del proyecto

La incertidumbre vuelve a instalarse en los barrios que rodean los terrenos del futuro Parque Central de Alicante. Tras décadas de promesas incumplidas, cambios de criterio y presentaciones que parece que nunca llegan, las asociaciones vecinales de la zona consideran que el proyecto ha entrado en una nueva fase de bloqueo. Esta vez, afirman, ya no se trata solo de retrasos administrativos, sino que es la sensación de que ninguna de las dos administraciones implicadas, el Ayuntamiento de Alicante y Gobierno central, asume con claridad la responsabilidad de dar el siguiente paso.

Mientras ambas instituciones se pasaban este martes la pelota, insistiendo en que el proyecto está "preparado" y pendiente únicamente de cuadrar agendas, los residentes ven en esta situación un síntoma de desinterés político. A su juicio, el Parque Central debería ser una prioridad estratégica para la ciudad, pero perciben que vuelve a quedar relegado. La gota que colmó el vaso fue la cita frustrada del pasado 4 de julio, cuando se anunció una presentación, con presencia del ministro de Transportes, Óscar Puentes, que finalmente no se celebró y que, por el momento, continúa sin fecha en el calendario a falta de que ambas administraciones resuelvan quién debe elegir cuándo se celebrará la esperada cita.

Cansados de la falta de avances

Los vecinos aseguran que desde el pasado mes de julio no han obtenido ninguna información clara. "Parece que cuando anunciamos una protesta salen a decir que van a hacer algo, pero luego no hacen nada", lamenta Vicente Alcaraz, portavoz de la plataforma Vecindario por un Parque Central, quien ha convocado una protesta este jueves 11 de diciembre para reclamar la presentación del proyecto. Alcaraz critica que Ayuntamiento y Gobierno se culpen mutuamente del bloqueo mientras el proyecto sigue sin ver la luz. "No es tan difícil decir: vamos a hacerlo o explicar qué queda pendiente. Llevamos un año desde que acabó el plan pormenorizado y debería haber salido a concurso. Que hagan la presentación que quieran, pero que la hagan pública ya", indica Alcaraz.

Una desconfianza similar expresa Ernest Gil, presidente de la asociación "El Templete" de Benalúa. Gil asegura que las informaciones contradictorias han generado una creciente sensación de engaño. "Ya no nos creemos nada. Deberían aclararnos dónde estará la estación intermodal, los pisos que quieren construir, si no no sabemos de qué proyecto hablan". Para Gil, las zonas verdes "deben ser la prioridad" y teme que parte del suelo se destine finalmente "a más edificaciones".

Desde el PAU 1, la indignación se dirige directamente a la Concejalía de Urbanismo. Su presidenta, Rosario Buyolo, denuncia una "falta absoluta de voluntad" para sacar adelante un proyecto que considera esencial. "Nos están robando un trozo de Alicante, se van a apropiar los solares para hacer las viviendas que quieren y que el pulmón verde no sea así", afirma. Buyolo asegura que los vecinos viven una situación "insostenible" y pone en duda el soterramiento de las vías que "si que se ha hecho en otras ciudades".

También desde San Blas, Encarni López reclama que el debate institucional no eclipse lo importante. "El parque hay que lucharlo, no usarlo para echarse cosas en cara. Es una vergüenza que esté todo parado. El alcalde dijo que pondría la primera piedra y no ha puesto nada", apunta López.

Cruce de acusaciones políticas

La posición del Ayuntamiento de Alicante la expresó este martes el vicealcalde, Manuel Villar, quien aseguró que Alicante está "en condiciones desde hace tiempo" de presentar el proyecto, pero que aguarda a que el Gobierno central fije fecha para hacerlo conjuntamente. "Por lealtad institucional", afirmó Villar, no adelantó detalles.

El Ministerio de Transportes rechaza esa versión y recuerda que fue el Ayuntamiento quien canceló el acto de julio. Asegura que la presentación "está preparada desde hace meses" y que es la administración local quien debe retomar su convocatoria. Desde el ejecutivo municipal, en cambio, sostienen que han enviado varias solicitudes en septiembre y octubre sin respuesta.

Movilización vecinal

Cansados de esperar, los colectivos han convocado este jueves a las 19 horas una concentración bajo el ficus de la rotonda para decir "basta ya de excusas" con el Parque Central. Consideran que solo la presión social evitará que el proyecto vuelva a diluirse. "Vamos a estar ahí porque esto afecta a toda la ciudad. No se puede hacer de cualquier manera", insiste Gil.

Los vecinos reclaman una presentación inmediata y transparente, que permita participar en el diseño definitivo y despeje las dudas sobre la estación intermodal, la proporción de zonas verdes y el alcance real del soterramiento. Hasta entonces, advierten, seguirán movilizándose: "No nos fiamos. Y si no presionamos, el Parque Central no llegará nunca".

Nuevo préstamo

Mientras, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado este martes la aportación de 2,7 millones de préstamo participativo a la sociedad Avant (Ayuntamiento, Adif, Renfe y Generalitat Valenciana), a través de la cual se pretende impulsar el Parque Central, correspondientes al ejercicio 2025.

Mediante la adenda firmada el pasado 2019, se acordó que la administración local realizaría una aportación total para el proyecto de 12,3 millones de euros, divididos en distintos pagos que oscilan entre lo 90.000 euros del 2028 y los 2,73 millones de 2024, 2025, 2026 y 2027. De esta forma, el Consistorio ya ha aportado 3,7 millones de euros, a la espera de transferir otros 8,5 millones hasta 2029.

Tramitación interminable

El Parque Central de Alicante es, junto con la Estación Intermodal (proyecto del que va de la mano) y la Variante de Torrellano, una de las infraestructuras históricamente demandadas más importantes de Alicante. Un deseo vecinal en el que se habían producido escasos avances hasta el mes de mayo de 2023. A menos de diez días de las elecciones municipales, el pleno de la ciudad de Alicante, en una sesión extraordinaria, desbloqueó por unanimidad, el Plan Especial de la OI/2, del que depende la construcción tanto del Parque Central como de la Estación Intermodal. Un trámite que llevaba ocho años bloqueado, generando gran descontento en los miles de vecinos de barrios colindantes como Benalúa, Alipark, Princesa Mercedes, Florida, Ciudad de Asís, el PAU 1 y San Blas.

En julio de 2023, hace más de dos años, la Comisión Territorial de Urbanismo acordó aprobar definitivamente la ordenación estructural del plan, de competencia autonómica. Tras ello, es el turno de la parte pormenorizada, de ámbito municipal, en la que se debe indicar el detalle de un entorno en el que se prevé impulsar zonas verdes (se anunció un mínimo de 35.000 metros cuadrados), viviendas (unas 1.400, de las que el 30 % deberían tener algún tipo de protección pública) y espacios dotacionales. El documento, además, debe ir ligado al diseño de la futura Estación Intermodal, que tiene que aunar todos los transportes terrestres: tren, tranvía, autobús y taxi.

Por ahora, desde mediados de aquel 2023, el único avance que se ha producido de forma oficial para la aprobación de dicha parte pormenorizada es el lanzamiento de la consulta pública sobre el Parque Central. Un proceso participativo en el que los vecinos manifestaron su interés, entre otras cuestiones, porque el espacio tuviera un predominio de las zonas verdes, menos espacio para los vehículos contaminantes y conservara el Puente Rojo.