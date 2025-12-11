Alicante busca la fórmula para frenar una planta fotovoltaica en Fontcalent
El Ayuntamiento asegura que la autorización de la Generalitat se ha emitido a pesar de que el proyecto cuenta con informes municipales desfavorables y ha puesto el expediente en manos de los servicios jurídicos
El Ayuntamiento de Alicante estudia la forma de frenar la instalación de una central fotovoltaica en la partida de Fontcalent. El gobierno local ha puesto en manos de los Servicios Jurídicos la resolución de la Generalitat por la que se otorga autorización a la mercantil Besolar Energy SL, para la construcción de una planta solar en la partida alicantina. El ejecutivo municipal considera que la decisión autonómica contradice informes del Consistorio que desaconsejaban la concesión del permiso.
En concreto, el servicio territorial de Industria, Energía y Minas (que pertenecía a la Conselleria de Innovación hasta el cambio de presidente y que tras la salida de Mazón está adscrito a la de Infraestructuras) ha otrogado autorización administrativa de construcción y ha dado luz verde al plan de desmantelamiento y restauración del terreno afectado para una central fotovoltaica, ubicada en Fontcalent.
Argumentos y recurso
No obstante, desde el Ayuntamiento destacan que "dicha resolución se ha emitido con varios informes municipales desfavorables, incluido el de compatibilidad urbanística del proyecto", con base en un pronunciamiento de la Abogacía de la Generalitat que considera que "dichos informes municipales son preceptivos, pero no vinculantes". En este sentido, el ejecutivo municipal afirma que, tal y como consta en la resolución, los documentos emitidos por el Consistorio al respecto, el último del 17 de junio de 2025, "ponen de manifiesto la incompatibilidad urbanística de la instalación propuesta" con “el planeamiento municipal y los criterios de localización e implantación de las instalaciones de centrales fotovoltaicas del Decreto ley 14/2020".
Además, los citados documentos también apuntan hacia la incidencia de esta infraestructura en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Una serie de condicionamientos que el gobierno local considera que no puede "obviar a la hora de conceder las preceptivas licencias municipales que han de tramitarse".
Por este motivo, el Consistorio anuncia que ha puesto en manos de los Servicios Jurídicos municipales la favorable resolución autonómica a la instalación de la central fotovoltaica, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia, "con el objetivo de valorar las opciones legales existentes y la oportunidad de presentar recurso".
Suscríbete para seguir leyendo
- Manzanares, la figura del toreo que se convierte en el primer embajador de la hoguera Mercado Central: 'Es un orgullo
- El Ayuntamiento de Alicante detecta un presunto caso de acoso laboral grave en la Concejalía de Hacienda
- Doble huelga en Alicante: los profesores también paran este jueves
- La huelga de médicos cancela 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 operaciones en la Comunidad Valenciana
- Alicante dedica una calle a Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín
- Los nuevos radares de Alicante ponen 15.000 multas en nueve meses
- La Bonoloto vuelve a dejar en Alicante un segundo premio
- Los profesores de Alicante paran: estos son los servicios mínimos en los colegios e institutos