La Fundación para el Fomento Global de la Donación Altruista premia al escritor Moisés Aparici

El habitual remitente de cartas a la sección de Lectores de INFORMACIÓN recoge el galardón en el Senado como histórico promotor de las colectas de sangre en la provincia

Un momento de la entrega de la distinción en el Senado a Moisés Aparici

Un momento de la entrega de la distinción en el Senado a Moisés Aparici / INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

El escritor Moisés Aparici Pastor, habitual remitente de cartas a la sección de Lectores de INFORMACIÓN, ha recogido en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado, en Madrid, el premio nacional de la Fundación para el Fomento Global de la Donación Altruista de España (órganos, médula, plasma, sangre) Fundaspe.

El acto tuvo lugar el pasado martes en el marco de la entrega de los XI Premios Nacionales Fundaspe a la Solidaridad y Altruismo en España recayendo uno de los galardones en Aparici Pastor

Dicho acto estuvo presidido por Pedro Rollán Ojeda, presidente del Senado.

Histórico promotor

Según explica Miguel Ángel Martínez Vilaplana, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de la provincia de Alicante (ADSPA), Aparici "ha sido y es un histórico promotor y organizador de las colectas de sangre en la provincia de Alicante desde sus orígenes, llegando a ostentar la vicepresidencia de la asociación que en estos momentos tengo el honor de presidir".

Añade que el galardonado no es un promotor más en el sentido literal de la palabra sino que también "ha participado de múltiples formas en la divulgación de esta ilustre actividad".

Moisés Aparici durante la celebración en el Senado

Moisés Aparici durante la celebración en el Senado / INFORMACIÓN

Libro

Así, considera que alcanzó el culmen en esta tarea con la publicación del libro El Valor de la Vida. Historia de la donación de sangre en la provincia de Alicante, que "recoge escrupulosamente a lo largo de sus más de 700 páginas cada uno de los hechos que acontecieron en, prácticamente, todas las localidades de dicha provincia y que desembocaron en la moderna arquitectura de la donación de sangre actual".

El representante de los donantes alicantinos de sangre recalca que es una persona completamente entregada a la causa, "luchador infatigable tanto actualmente como en aquellos pretéritos tiempos en los que se trabajó para erradicar la ignominiosa venta de sangre. No es de extrañar, por ello, que se le otorgase el Mérito Nacional a la Donación de Sangre Altruista en España 2014 en la localidad de Palencia".

Noticias relacionadas y más

Imagen de grupo de los protagonistas de distintos reconocimientos

Imagen de grupo de los protagonistas de distintos reconocimientos / INFORMACIÓN

Felicitación

Por todos estos motivos, desde la Asociación de Donantes de Sangre de la provincia de Alicante felicitan a Moisés Aparici por "tan insigne galardón, el cual, tras los argumentos expuestos, consideramos completamente acertado".

TEMAS

