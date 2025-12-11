El Certamen de Villancicos de Hogueras cambia de ubicación en Alicante

La Federació de Fogueres anuncia un cambio de última hora en la celebración del XXXIX Certamen de Villancicos de Hogueras. El evento, que iba a realizarse este fin de semana en la avenida de la Constitución, tendrá lugar finalmente en la Ciudad de la Luz, concretamente en el salón de actos del estudio DD2.

La modificación se debe a la previsión de lluvia prevista para este fin de semana. Pese al traslado, se mantienen los mismos horarios previstos para todas las actuaciones.

Este año el certamen, considerado el evento más longevo de las Hogueras, reúne a 80 comisiones, una cifra récord que supera en diez grupos la participación registrada en 2024. Con este incremento, la edición de 2025 se perfila como una de las más destacadas de su historia.

Horarios y participantes

El encuentro musical se celebrará los próximos 13 y 14 de diciembre, organizado en tres bloques de actuaciones distribuidos en dos jornadas. La primera jornada comenzará el sábado a las 17:30 horas, mientras que el domingo se dividirá en dos partes: la matinal, que arrancará a las 10:30 horas, y la vespertina, que comenzará a las 17:00 horas.

La primera tarde del certamen la abrirá la hoguera Sant Blai de Dalt, que inaugurará oficialmente esta edición mientras que el cierre de la jornada correrá a cargo de la hoguera Puente Villavieja, completando un primer bloque con 19 comisiones. La segunda tanda matinal dará comienzo con hoguera Pla del Bon Repós - La Goteta y se cerrará con la hoguera Óscar Esplá. El último bloque de actuaciones arrancará con barraca Festa i Vi y culminará el certamen con la actuación de barraca No poem fer més. Será la franja más numerosa, con un total de 33 grupos sobre el escenario.

Sábado 13 de diciembre – Inicio 17:30 h

Orden de actuaciones (17:30 h):

Sant Blai de Dalt Foguerer Carolinas Hernán Cortés Altozano Alacant Golf Sagrada Familia Rabassa San Fernando San Antón Bajo Passeig de Gómiz Parque de las Avenidas Avenida Costablanca Entreplayas Baver Els Antigons L’Harmonia San Gabriel Florida Sur Barraca Alacant Jove Virgen del Remedio La Cruz Polígono de Babel Bernardo Pérez Sales Puente Villavieja

Domingo 14 de diciembre – Mañana, inicio 10:30 h

Orden de actuaciones (10:30 h):

Pla del Bon Repós – La Goteta San Blai La Torreta La Ceràmica San Nicolau de Bari i Benissaudet Bulevar del Pla Garbinet Avenida de Loring Estación Port d’Alacant Gran Via Garbinet Maisonnave Princesa Mercedes Ángeles Felipe Bergé Doctor Bergez Carolinas Nou Babel San Antón Alto Altozano Sur Plaza Lo Morant Rabasa Polígono Industrial La Condomina Ciudad de Asís Pla Metal Plaza de Santa María Florida Plaza de la Viña Barraca Al final ho fem Carolinas Altas Barri Sant Agustí Polígono de San Blas Remigio Soler Óscar Esplá

Domingo 14 de diciembre – Tarde, inicio 17:00 h

Orden de actuaciones (17:00 h):