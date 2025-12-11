El contrato para el nuevo "Peret" de Alicante, en el aire

El contrato para gestionar el nuevo "Peret" de Alicante, en el aire, al menos hasta la próxima semana. El Ayuntamiento concede a Hotel Boutique Tabarca SL (la empresa que presentó la mejor oferta) tres días hábiles para presentar documentación complementaria para acreditar su solvencia, ya que los expedientes aportados hasta ahora no han resultado suficientes.

La Mesa de Contratación del Consistorio ha celebrado este jueves una reunión en la que estaba previsto acreditar la capacidad económica de la mercantil Hotel Boutique Tabarca SL. La compañía, propiedad del presidente de los hoteleros alicantinos, Luis Castillo ofertó un total de 4.023.523 euros para hacerse con la explotación de la emblemática heladería durante un periodo de siete años.

Sin embargo, la documentación aportada por la empresa no ha bastado a los técnicos municipales para dar por probada su solvencia. Por este motivo, se ha acordado requerir a la sociedad de Castillo que adjunte información extra sobre los trabajos realizados. Para ello, se le concede un plazo máximo de 3 días hábiles, en los que deberá indicar cuestiones adicionales como fechas concretas e importes detallados con el fin de seguir adelante con la adjudicación.

Candidatas

En total, se presentaron siete candidaturas para hacerse con la concesión demanial del espacio, aunque una fue descartada por incumplir las bases del concurso. Entre las seis admitidas, Hotel Boutique Isla de Tabarca S.L. encabeza la lista con la propuesta económica más alta.

La empresa que tiene ventaja para adjudicarse el contrato está gestionada por los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo, que hasta ahora han estado al frente del hotel de la isla de Tabarca, cuya gestión está previsto que pase a manos de otra empresa tras el nuevo proceso de licitación. Además, la mercantil del presidente de los hosteleros gestiona en Alicante el quiosco de la plaza Músico Óscar Tordera y el de la playa de Albufereta, aunque renunció el pasado año a la adjudicación del quiosco de Canalejas tras haber presentado una oferta de 1.046.140 euros.

Le siguen la UTE Sensai Restauración S.L.U. y Mundaka Helados S.L. (3.213.123,30 euros), Lunetoile Ocio 9 S.L. (2.720.947,72 euros), Nicolás Romero Vargas UTE (2.003.333 euros), Café Ole&Friends S.L. (1.839.985,14 euros) y Ondiba S.L. (1.293.565 euros). La concesión, que podrá prorrogarse hasta en dos ocasiones por tres años cada una, partía de un canon base de 1,26 millones de euros para el periodo inicial de siete años. El primer ejercicio comenzará con 170.000 euros y alcanzará los 191.447 euros en el séptimo año, al contemplar un incremento anual del 2 %.

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, explicó que "Alicante está cerca de recuperar una heladería icónica de la ciudad, situada en un espacio emblemático y que forma parte de nuestra historia colectiva y personal". Cutanda añadió que en el procedimiento "se ha incluido como requisito obligatorio que la concesionaria trabaje con productos artesanos para continuar con la actividad tradicional desarrollada allí desde hace varias décadas".