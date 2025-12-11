Fallece Maruja, "madre" de la mítica Horchatería Azul de Alicante

Alicante pierde a una de sus figuras más representativas: Maruja, que durante años estuvo tras la barra de la mítica Horchatería Azul, ha fallecido según han comunicado desde la misma cuenta del negocio.

"Amigos y amigas, sentimos comunicarles que se nos ha ido Maruja, alma y corazón de esta horchatería durante tantos años. Manolo y Maruja están juntos de nuevo y desde el cielo seguirán cuidando de todos nosotros y ayudándonos cada día. Nos despediremos de ella mañana, día 12 de diciembre, a las 11.30h en el tanatorio de Sant Joan, donde se lleva a cabo el velatorio".

La triste noticia ha sido acogida con gran pesar por muchos vecinos y vecinas que, en comentarios a la publicación escrita en redes sociales, han aprovechado el momento para agradecer a Maruja sus años de dedicación y recordarla como agente inamovible en el imaginario alicantino.

"Esa gran mujer que siempre estará en mis recuerdos de niña, preguntándome de que quería mi bollo con corte. Mi recuerdo es mirarla desde un mostrador que no estaba a mi altura... cariñosa y amable siempre", comentaba Begoña González. A razón de esto mismo, otra usuaria escribía: "Siempre tendré en mi recuerdo las tardes de merienda con mi marido cuando eramos novios ,charlando con ellos. Muy buena gente los dos".

Fundada por Alejandrina Candela, cuyo nombre el ayuntamiento de Alicante puso recientemente al Centro de Formación de la Agencia Local de Desarrollo, Económico y Social 'Impulsalicante', este local forma parte de la historia viva de una ciudad que no podría imaginarse sin los bollos con helado, el sabor a chufa y los veranos más dulces.