Los hospitales de Alicante, Sant Joan, Torrevieja, Orihuela y Dénia ya están saturados por la gripe

El ascenso de la gripe se refleja en la actividad asistencial de los hospitales de la provincia de Alicante, donde hay varios que ya están saturados por los pacientes que llegan contagiados por el virus influenza. Es el caso de los de las ciudades de Alicante, Torrevieja, Orihuela y Dénia. Así se refleja en el boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias de la Conselleria de Sanidad (Sivira), según el cual las hospitalizaciones por infecciones respiratorias graves han aumentado significativamente, con una tasa del 18,5% en la Comunidad Valenciana.

Las personas mayores de 80 años son las más afectadas y el 31,8% de los pacientes respiratorios hospitalizados por infecciones respiratorias agudas tienen gripe, es decir, uno de cada tres. La tasa de gripe grave está en 5,9 casos por cada 100.000, que fue la que se alcanzó a finales de enero en la campaña pasada.

Doctor Balmis

Por hospitales, el Doctor Balmis de Alicante sufre una presión moderada-alta con un aumento de pacientes con patología respiratoria. Según fuentes sanitarias, atendieron el miércoles en el punto de atención de urgencias de Atención Primaria a más de 400 personas.

El Hospital de Sant Joan sufre bastante presión asistencial. "Se necesitan refuerzos de personal de todas las categorías, aunque se han conseguido para Urgencias: 6 celadores, 6 TCAE (técnicos de cuidados auxiliares) y 6 enfermeras. Faltan camas en este hospital", indica tanto el personal como el sindicato CC OO.

"Con la ampliación de Urgencias estaba previsto un aumento de personal, pero este no se ha hecho como estaba planificado. Un refuerzo puntual solo para la gripe es totalmente insuficiente para la cantidad de población que atiende este departamento de Salud. Entre otros factores, hay que tener en cuenta la cantidad de residencias de personas mayores adscritas", añaden.

Nuevo acceso a Urgencias del Hospital de Alicante / Jose Navarro

200 personas esperando

El Hospital de Dénia tenía este jueves unas 15-20 personas en urgencias aguardando que les asignasen cama. Algunas de ellas llevaban esperando para subir a planta unas 40 horas. "Hay mucha incidencia de gripe y también dolor abdominal. Ayer hubo un pico en el que había 200 personas esperando en la sala de espera de Urgencias. La presión asistencial es alta pero sin desbordamiento. Falta personal de algunas categorías de forma puntual, por bajas, y se cubre con personal de otros servicios".

En el caso del Hospital de Alcoy se nota la afluencia de pacientes con problemas respiratorios. Sin embargo, "no hay pacientes en los pasillos, el personal es suficiente y normalmente no se tarda en ingresar".

Mejoría en el Hospital de la Marina Baixa El Hospital de la Marina Baixa no tiene pacientes sin cama en planta ni sufre saturación. Esto se debe, según las fuentes, a cambios en la manera de canalizar las Urgencias, lo que ha reducido la demora. "Se ha incrementado la presión sobre el personal de Enfermería, ya que han modificado las camas de observación. Para los médicos es más llevadero, pero Enfermería va más saturada poniendo tratamientos de planta, analíticas etc. Esto ha generado malestar entre el personal". Añaden que la reapertura de la planta que estaba en obras ha mejorado la situación del servicio de Urgencias en un departamento que siempre ha tenido problemas graves de saturación y demoras.

Camas libres

El Hospital de Elche tiene camas libres en Urgencias y en planta de momento, aunque ha aumentado la demanda de pacientes "leves" en Urgencias que no requieren ingreso.

La presión asistencial es alta en el Hospital de Torrevieja y se necesitan refuerzos de Enfermería. Algunas jornadas de esta semana ha habido pacientes en Urgencias esperando subir a planta.

Lo mismo que en el Hospital de Orihuela, con "bastante presión asistencial. Ha faltado personal de TCAE y médicos", indican fuentes del personal.

En el Hospital de Elda echan de menos en el servicio de Microbiología que no se haya reforzado tanto el personal técnico como el facultativo que valida las pruebas en esta época de virus. Esto hace que servicios como Pediatría puedan tener niños aislados "durante más tiempo del necesario, con ingresos más largos, que generan más saturación".