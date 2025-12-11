El tiempo en Alicante: el cielo de la provincia, encapotado

Cielos cubiertos con lluvia escasa en zonas del litoral norte e interior de la provincia de Alicante, con un ligero enfriamiento de las temperaturas mínimas -aunque las máximas siguen rozando los casi 20 grados-. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este jueves 11 de diciembre pronostica una jornada meteorológica de transición, con fenómenos que se parecen algo más a la Navidad que se asoma. En la Vega Baja se espera un cielo encapotado.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá un día tranquilo, con cielo poco nuboso y sin riesgo de lluvia, aunque las nubes aumentarán al final de la jornada. Las temperaturas se moverán entre 9 y 19 grados, con ambiente suave al mediodía. El viento será débil y variable, con brisas suaves del norte y del este. La humedad alcanzará valores altos por la noche, rozando el cien por cien.

El tiempo en Elche

Elche amanecerá con nubes altas y un ambiente estable, sin precipitaciones previstas durante el día. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 19 grados, con una tarde algo más tapada. El viento se mostrará cambiante, aunque soplará flojo en general. La humedad subirá de forma notable al anochecer, cuando llegará al cien por cien.

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará de una jornada serena, con cielos poco nubosos y sin indicios de lluvia, aunque podrían entrar nubes al final del día. Las temperaturas irán de 10 a 18 grados, dejando un ambiente templado. El viento será moderado del norte durante buena parte de la jornada. La humedad permanecerá entre valores medios y altos, aumentando por la tarde.

El tiempo en Elda

Elda tendrá un día estable, con sol por la mañana y un aumento de nubes por la tarde, aunque sin lluvias previstas. Las temperaturas irán de 7 a 18 grados, con sensación fresca a primera hora. El viento será débil, con cambios de dirección a lo largo del día. La humedad será elevada al final de la jornada, cuando podría formarse bruma.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un jueves gris, con cielos muy nubosos de principio a fin pero sin precipitaciones. Las temperaturas se situarán entre 10 y 18 grados, con una tarde templada pese a la falta de sol. El viento soplará flojo del norte y del este. La humedad será alta durante toda la jornada, con picos cercanos al cien por cien.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un día cerrado, con el cielo muy nuboso y sin lluvias previstas pese a la abundante cobertura. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 18 grados, con un ambiente suave al mediodía. El viento será prácticamente inexistente, dejando una atmósfera muy estable. La humedad alcanzará valores muy altos al amanecer y al final del día.

El tiempo en Alcoy

Alcoy amanecerá con niebla y ambiente frío, aunque la situación mejorará con el paso de las horas; podría caer lluvia muy débil por la mañana. Las temperaturas se moverán entre 6 y 14 grados, con una tarde fría y sin sol. El viento será flojo y de direcciones cambiantes. La humedad se mantendrá alta durante todo el día, especialmente a primera hora.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un día mayormente nublado, con posibilidad de lluvia muy débil a primera hora y mejora progresiva por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 18 grados, con un ambiente suave en las horas centrales. El viento será flojo y estable, sin rachas significativas. La humedad será muy alta, especialmente en los momentos de mayor nubosidad.