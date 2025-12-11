El jefe de la Policía Local de Alicante defiende la contratación de seguridad privada para liberar agentes

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este jueves una nueva sesión de la Comisión para Analizar y Evaluar la Gestión del Funcionamiento de la Policía Local, con la comparecencia (por segunda y última vez) del jefe del cuerpo, José María Conesa. El comisario se ha sometido a las preguntas de los grupos de la oposición sobre cuestiones como la actual falta de agentes y las fórmulas propuestas para resolverlo. Un asunto en el que Conesa se ha mostrado de acuerdo con la propuesta del PP y Vox para contratar seguridad privada que "libere" agentes municipales.

Esta segunda participación del comisario, que ya reconoció el pasado mes de junio la necesidad de aumentar la plantilla ("Nos falta gente"), se ha celebrado en plena polémica por una de las últimas cesiones del ejecutivo de Barcala al grupo Vox, en el marco de las negociaciones presupuestarias. El gobierno local ha impulsado un contrato para incorporar seguridad privada a distintos edificios municipales (desde el propio Ayuntamiento al castillo de Santa Bárbara) con la intención de "liberar" a los 36 agentes que, ahora mismo, desempeñan dichas funciones, pudiendo dedicarse a patrullar.

"Somos seguramente el único ayuntamiento de España que tiene a policías vigilando un museo y los mercados municipales", ha señalado Conesa a preguntas de la oposición. El comisario ha defendido la necesidad de contar con el máximo número de agentes posible y ha visto con buenos ojos que sea una empresa externa la que controle los accesos a instalaciones municipales, permitiendo contar con más agentes en la calle.

La izquierda, en contra

Unas explicaciones que no comparten desde la izquierda. En el PSOE, Miguel Castelló ha concluido que "falta plantilla", pero que "la solución no pasa por privatizar la seguridad, como proponen el PP y Vox". El edil socialista cree que "Alicante necesita un plan plurianual de cobertura de plazas para ampliar la plantilla y garantizar los medios suficientes".

Para Rafa Mas, portavoz de Compromís, la intervención del comisario "revela un panorama de falta de recursos, desorganización, ausencia de datos clave, decisiones contradictorias y acusaciones sin fundamentación". El valencianista cree que "la auditoría evidencia problemas estructurales profundos en la gestión de la Policía Local de Alicante" y que se requieren "medidas urgentes de transparencia, planificación y refuerzo de plantilla".

En la misma línea, Manolo Copé (EU-Podemos) ha defendido que "ha quedado claro que el modelo de Barcala está agotado", puesto que "no es la plantilla quien falla" sino que es "la política de abandono, opacidad y privatización encubierta que se está aplicando". El portavoz progresista ha incidido en que su formación va a exigir "un cambio profundo" que cuente con "más efectivos, más medios, más transparencia y una defensa firme del servicio público".

