Los médicos de Alicante salen a las puertas de los hospitales para reclamar mejores condiciones laborales

Los médicos de la provincia de Alicante han salido este jueves a las puertas de los hospitales para escenificar su malestar con el estatuto marco para la profesión que propone la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha citado al comité de huelga a una reunión en Madrid coincidiendo con el tercer día de paro que los facultativos celebran en todo el país en demanda de mejoras laborales, convocado por el Sindicato Médico.

En el caso del Hospital General de Alicante, el más grande de la provincia y de referencia en numerosas especialidades, se han dado cita más de 300 médicos dado que la protesta tan próxima ha facilitado la participación a muchos de los que están de servicios mínimos.

El doctor Diego Torrús, delegado del sindicato en el Hospital Doctor Balmis, ha leído un manifiesto con todas las demandas, y ha tomado la palabra un residente que ha manifestado su preocupación por el futuro de la profesión y el vértigo que sienten los profesionales cuando tienen que atender pacientes tras las guardias maratonianas. Incluso, ha afirmado, como residente de Oftalmología él mismo ha llegado a hacer más de 90 horas seguidas.

Imágenes de la protesta de médicos. / -

La medida de presión en forma de huelga, que empezó el martes y acaba este viernes, ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo.

El colectivo insiste en conseguir un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas aparejadas; una regulación de la jubilación, que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las “necesidades del servicio”. Así como que coticen las guardias.

En cuanto al seguimiento de este tercer día de paro, está siendo del 90 por ciento en hospitales y del 75 en centros de salud, siempre según la organización convocante.