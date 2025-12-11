"Nàixer en Nadal": la hoguera creada por estudiantes que iluminará Alicante

Alicante verá arder una hoguera construida por estudiantes por primera vez. Los alumnos del curso municipal "Aprendiz de artista constructor de Hogueras", que imparte la Agencia de Desarrollo Local de Alicante, asumen este año el reto de levantar el monumento de Fogueres en Nadal, un proyecto que combina tradición, creatividad y aprendizaje práctico. Su obra, "Nàixer en Nadal", alcanzará los siete metros de altura y se plantará el 18 de diciembre en la plaza de la Montañeta, un desafío artístico que los estudiantes aceptaron este año con enorme ilusión.

Lo que comenzó como un taller de 450 horas se ha convertido en una oportunidad para que los estudiantes muestren lo aprendido en público y se adentren de lleno en el mundo profesional de las Hogueras. Para estos jóvenes creadores, que llegan desde mundos tan diversos como el grafiti, la técnica audiovisual o la ilustración, esta es una oportunidad única para presentarse ante la ciudad. De hecho, el monumento abordará la labor de las personas que, gracias a sus investigaciones, ayudan a las familias que recurren a la reproducción asistida. Un mensaje alejado de la temática habitual que se fusiona con el espíritu navideño para ofrecer una obra simbólica.

Mezclar un tema serio, como la fecundación, con la alegría de la Navidad fue complejo. Ha sido una reconciliación con la Fiesta Alejandro Mojica — Estudiante

Para Alejandro Mojica, alumno del curso, el proyecto ha sido "una reconciliación con la Fiesta" tras años viviéndola alejado de su lado más artístico. Mojica explica que el reto principal fue "mezclar un tema serio, como la fecundación, con la alegría de la Navidad", y que este contraste ha impulsado la creatividad del grupo. Ahora, junto a sus compñaeros, espera con emoción "verla plantada y, sobre todo, verla arder porque ese es el fin de toda hoguera".

Aprender levantando arte

A lo largo de estos meses, los estudiantes han recorrido todas las fases del proceso artesanal: desde el boceto inicial hasta el modelado en corcho blanco, la construcción de estructuras de madera, el empapelado, el lijado y la pintura final. El curso los ha llevado de la teoría a la práctica sin atajos y con un gran nivel de exigencia profesional.

Lo más difícil ha sido entender las figuras en 3D para pintarlas y aprender la plantà al tombe. Estoy deseando vivirla el día 18 rodeado de amigos y familia Jorge Lillo — Estudiante

Entre quienes más han sentido este salto está Jorge Lillo, que procede del mundo del grafiti y reconoce que entrar en el curso fue como "abrirse las puertas del sector de las hogueras", un oficio del que partía desde cero. Lillo explica que acostumbrado a pintar en plano, uno de sus mayores desafíos ha sido aprender a interpretar y trabajar las figuras tridimensionales. "Lo más difícil ha sido entender las figuras en 3D para pintarlas y aprender la plantà al tombe. Estoy deseando vivirla el día 18 rodeado de amigos y familia", explica Lillo.

Cuando nos dijeron que se iba a plantar en la Montañeta y que la vería toda Alicante, alucinamos. Era algo que nunca se había hecho y sentimos que era un regalo enorme María González — Estudiante

Como su compañero, María González, técnica audiovisual, confiesa que haber sido seleccionada para este curso le ha supuesto "una oportunidad increíble". González recuerda especialmente el momento en el que se enteraron de que la hoguera no sería una práctica interna, sino una obra que se plantaría en la Montañeta. "Cuando nos dijeron que se iba a plantar en la Montañeta y que la vería toda Alicante, alucinamos. Era algo que nunca se había hecho y sentimos que era un regalo enorme", asegura González.

Pensaba que sería algo pequeño, una práctica más, pero jamás imaginé que tendría tanta repercusión. Lo volvería a hacer mil veces Amanda Ato

Otra de las estudiantes es Amanda Ato, que en el proyecto se ha encargado de realizar la figura del Niño Jesús. Ato llegó al curso desde el modelado artístico sin imaginar que trabajaría en una pieza de tanta visibilidad. "Pensaba que sería algo pequeño, una práctica más, pero jamás imaginé que tendría tanta repercusión", cuenta aunque destaca que "lo volvería a hacer mil veces".

Se parte del boceto, se trabaja la creatividad, la crítica y la sátira, y después se avanza con la construcción tradicional hasta llegar a la pintura Maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras y profesor

Crear cantera y preservar el oficio

El maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras y profesor del curso, Joaquín Rubio, destaca que la formación está diseñada para que los alumnos vivan todas las fases reales del oficio. "Se parte del boceto, se trabaja la creatividad, la crítica y la sátira, y después se avanza con la construcción tradicional hasta llegar a la pintura" subraya Rubio para quien plantar la hoguera de Fogueres en Nadal es "una práctica inédita" para los estudiantes.

Estamos en Alicante y el sector de las hogueras es fundamental. Este curso crea cantera y ha permitido que alumnos lleguen a profesionalizarse e incluso ganar premios Elisa Díaz — Jefa de Servicio de Empleo y Fomento

Para el Ayuntamiento de Alicante, esta formación tiene un valor añadido. Elisa Díaz, jefa de Servicio de Empleo y Fomento, recuerda que el taller nació para garantizar la continuidad del oficio de artista foguerer. "Estamos en Alicante y el sector de las hogueras es fundamental. Este curso crea cantera y ha permitido que alumnos lleguen a profesionalizarse e incluso ganar premios", explica Díaz.

Con solo 15 plazas por edición, el curso se llena cada año y la mayoría del alumnado lo completa al cien por cien. El próximo jueves 18 de diciembre, las Belleas del Foc 2025, Adriana Vico y Valentina Tarraga, sus damas de honor participarán en la plantà al tombe junto al alumnado en la plaza de la Montañeta. Un momento para el que los estudiantes llevan meses preparándose para levantar a pulso una obra que ya sienten como suya pero que dedican de todo corazón a los alicantinos.