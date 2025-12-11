Los profesores de Alicante paran: estos son los servicios mínimos en los colegios e institutos

Los profesores de la provincia de Alicante han decidido parar este jueves y ausentarse de las aulas. Lo han hecho para reclamar un aumento salarial, el refuerzo de las plantillas y la derogación de la Ley de Libertad Educativa del Consell, con tal de recuperar el modelo anterior de la enseñanza en valenciano.

"Ya está bien, menos ratios, menos burocracia, más salarios, más plantilla, más valenciano" es el lema principal que manda en la pancarta protagonista de las movilizaciones, que han estado acompañadas con otras consignas muy ilustrativas del problema que denuncia este colectivo de profesionales como "no somos pulpos, somos maestros" y "educació, pública i de qualitat".

La huelga, convocada en toda la Comunidad Valenciana, por los sindicatos STEPV, CSIF, CC OO y UGT, y respaldado por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública busca dejar claro que no habrá normalidad educativa mientras el Gobierno valenciano no aborde de "manera decidida" la brecha salarial, la sobrecarga de trabajo y la necesidad de mejorar las plantillas, los espacios educativos y las condiciones de trabajo, así como la potenciación del valenciano en la enseñanza.

Desde esta mañana ha habido piquetes en algunos centros educativos, como el IES Cabo de la Huerta de Alicante, y protestas en los principales municipios así como frente a la Dirección Territorial de Educación de la capital de la provincia, mientras que a las 11.30 hay convocada una concentración en la Plaça de Baix de Elche y a 12 horas está prevista una manifestación desde las escaleras del IES Jorge Juan en Alicante, hasta la Casa de las Brujas.

Concentración de profesores, este jueves en Alcoy / INFORMACIÓN

Personal mínimo en los colegios e institutos

Los servicios mínimos fijados por la Conselleria de Educación han obligado a que en todos los centros públicos haya presencia de un miembro del equipo directivo, sin actividad lectiva.

En los colegios tiene que haber docente por etapa educativa, con un mínimo de una persona por cada cuatro unidades. En los centros de primer ciclo de Educación Infantil hay dos educadores o educadoras o técnicos de gestión infantil en centros con cinco o menos unidades, y tres en centros con más de cinco.

En los centros específicos de Educación Especial trabajan dos educadores o educadoras por cada cinco unidades.

En los institutos habrá un profesor o profesora por etapa, con un mínimo de una persona por cada diez unidades.

En centros con internado, además de los servicios mínimos ordinarios, se deberán prestar los servicios propios de los días festivos.

Las direcciones de los centros están obligados a designar al personal que prestará los servicios mínimos y de comunicar los datos de participación en la huelga a través de la plataforma ITACA3-GAD, siguiendo los horarios y procedimientos establecidos por la conselleria.

Docentes, en la protesta educativa, este jueves en Orihuela / INFORMACIÓN

¿Qué reclaman?

Los sindicatos presionarán para lograr mejoras salariales para el profesorado, con el fin de recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años. Recuerdan que el profesorado valenciano es uno de los peor remunerados de todo el Estado. También exigen la reversión de los recortes en las plantillas, especialmente en Formación Profesional y atención a la inclusión, que han provocado, según denuncian, despidos de personal interino y un deterioro en la atención al alumnado. Asimismo, reclaman la recuperación de las condiciones laborales recortadas al profesorado experto y especialista, que se encuentra en huelga indefinida desde el 3 de noviembre.

Igualmente, demandan la reducción de las ratios de alumnado por aula, con el objetivo de mejorar la atención y la calidad educativa, así como la disminución de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo, que afectan, según señalan, a la salud del profesorado y de los equipos directivos, desviando el foco del principal objetivo educativo: la docencia.

En el paquete de medidas, incluyen la mejora de las infraestructuras educativas y recuperación de los presupuestos recortados, además de la supresión de la ley que ha obligado a los centros educativos a celebrar consultas para que las familias voten sobre la lengua mayoritaria en la que quieren que estudien sus hijos.