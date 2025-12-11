Protesta vecinal a ritmo de villancicos frente al silencio de las administraciones sobre el Parque Central de Alicante

La impaciencia acumulada durante lustros se evidenció de nuevo este jueves en los barrios colindantes al futuro Parque Central de Alicante. Bajo el ficus de la glorieta Músico Emilio Álvarez, en la Florida, un centenar de vecinos transformaron este jueves el tráfico habitual en un altavoz ciudadano para denunciar la falta de avances del futuro Parque Central de Alicante. Lo hicieron con pancartas, lemas y un villancico reivindicativo con el que señalaron lo que consideran una "desidia institucional" que mantiene el proyecto paralizado desde hace más de veinte años.

"Ni ratas ni escombreras, Parque Central", rezaba una de las consignas más repetidas en una concentración en la que resaltó el enfado por el retraso en un proyecto que, según denuncian, se prolonga ya demasiados años. Los convocantes aseguraron que ha llegado el momento de decir "basta" tanto al Ayuntamiento de Alicante como al Ministerio de Transportes y reclamaron la presentación inmediata del proyecto cuya presentación pública se anunció hace casi medio año.

Los vecinos cortan la rotonda de la Florida para exigir la puesta en marcha del Parque Central / Pilar Cortés

La protesta comenzó con el corte de la rotonda de la Florida y continuó con una marcha que recorrió las calles hasta los juzgados de Benalúa antes de regresar al punto inicial, donde los participantes se concentraron y tomaron la palabra. Durante el recorrido, los manifestantes corearon lemas a favor del Parque Central, insistiendo en que solo la movilización ciudadana podrá evitar que el proyecto vuelva a diluirse en la agenda política.

"La zona acumula basura y ratas. Necesitamos un entorno digno, en línea con cualquier otro barrio de Alicante. Hay demasiados retrasos Antonio Barbudo — Vecino del PAU 1

Las asociaciones vecinales recordaron que la presentación prevista para el pasado 4 de julio, en un acto al que iba a asistir el ministro Óscar Puente, fue desconvocada a petición del Ayuntamiento de Alicante y aún no se ha fijado una nueva fecha. Para los residentes, este gesto simboliza la falta de compromiso de ambas administraciones con una actuación que consideran "estratégica para la ciudad".

Abandono, suciedad y cansancio acumulado

Entre los asistentes se repitió una misma sensación: hastío por el abandono de los terrenos y la incertidumbre prolongada. Antonio Barbudo, vecino del PAU 1, afirmó que la zona "acumula basura y ratas" y reclamó "un entorno digno, en línea con cualquier otro barrio de Alicante". "Hay demasiados retrasos porque llevan dando largas demasiado tiempo", añadió.

La parte trasera del barrio es un descampado convertido en vertedero y con el parque esto no sería así Alicia Lozoya — Vecina de la Florida

Alicia Lozoya, residente en la Florida, describió la parte trasera del barrio como "un descampado convertido en vertedero y con el parque esto no sería así", mientras que Encarni Arroyo, también de la Florida, recordó que llevan "medio siglo esperando un parque que nunca llega" y mostró su preocupación por la posibilidad de que el proyecto incorpore más viviendas de las previstas: "Queremos zonas verdes, no más bloques. Los niños no tienen un lugar para jugar".

Llevamos medio siglo esperando un parque que nunca llega. Queremos zonas verdes, no más bloques Encarni Arroyo — Vecina de la Florida

Desde Ciudad de Asís, Manuela Serrano acudió con su nieta "para que vea" que llevan "muchos años pidiendo algo que es necesario para el barrio", mientras que Anja Brinkmann, de la Florida, portaba una pancarta decorada con flores que, según explicó, "ha acompañado ya demasiadas protestas medioambientales en Alicante, desde que cortaron las melias de la avenida de la Constitución". "Esta ciudad necesita con urgencia más espacios verdes de calidad", apuntó.

Demasiadas protestas medioambientales en Alicante, desde que cortaron las melias de la avenida de la Constitución Anja Brinkmann — Vecina de la Florida

Villancicos y denuncias vecinales

El cierre de la concentración estuvo marcado por un villancico crítico compuesto para la ocasión, cuyos versos reclamaban acción ante las promesas incumplidas. En una de sus estrofas, los vecinos cantaron: "Las vecinas y vecinos han salido a protestar porque quieren que en su barrio esté ya el Parque Central". En otra, se dirigían al alcalde en tono crítico: "Deja ya de prometer y haz el parque de una vez". El cántico, coreado por decenas de asistentes, simbolizó el hartazgo acumulado y la falta de confianza en los plazos anunciados.

Hace 22 años se firmó el acuerdo con la sociedad Avant y desde entonces no se ha avanzado ni siquiera en garantizar pasos peatonales definitivos Vicente Alcaraz — Presidente de la Plataforma Vecindario por un Parque Central

Tras este momento, los representantes de las asociaciones vecinales tomaron la palabra. El presidente de la Plataforma Vecindario por un Parque Central, Vicente Alcaraz, recordó que hace 22 años se firmó el acuerdo con la sociedad Avant y que desde entonces "no se ha avanzado ni siquiera en garantizar pasos peatonales definitivos". Alcaraz denunció que ni siquiera cuentan con el proyecto del parque un año después de aprobarse su plan pormenorizado, y criticó la apuesta por "una estación intermodal con centro comercial y mil viviendas".

La reclamación es de toda Alicante, no solo de los barrios colindantes, ya no tiene excusa porque el dinero está Julio Díaz — Presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad de Asís

También intervino Julio Díaz, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad de Asís, quien insistió en que la reclamación "es de toda Alicante, no solo de los barrios colindantes" y aseguró que la ejecución del parque "ya no tiene excusa porque el dinero está y son otros intereses los que lo retrasan". Por su parte, la presidenta de la asociación vecinal del PAU 1, Rosario Buyolo, denunció que Ciudad de Asís quedó "aislado" tras la llegada del AVE y que ahora su barrio "corre el riesgo de quedar enterrado entre escombros si no se ejecuta el proyecto del Parque Central de forma integral".

El PAU 1 corre el riesgo de quedar enterrado entre escombros si no se ejecuta el proyecto del Parque Central de forma integral Rosario Buyolo — Presidenta de la Asociación de Vecinos del PAU 1

Un proyecto encallado

La incertidumbre vuelve a rodear el futuro del Parque Central. Los vecinos, tras dos décadas de espera, perciben que el proyecto atraviesa una nueva fase de bloqueo en la que ninguna de las dos administraciones implicadas, ni el Ayuntamiento ni el Gobierno central, asume el liderazgo. Mientras ambas instituciones se limitan a asegurar que la presentación está “lista” y pendiente de “cuadrar agendas”, los residentes interpretan esta situación como un signo evidente de desinterés político.

La presentación frustrada del 4 de julio ha sido, para muchos, la gota que ha colmado el vaso. Los barrios afectados exigen que se despejen de una vez las dudas sobre la estación intermodal, la proporción real de zonas verdes y el alcance del soterramiento. Con la protesta de este jueves, aseguran, han querido dejar claro que no aceptarán más aplazamientos. En sus palabras, el Parque Central ya no puede esperar otros veinte años.