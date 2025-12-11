Récord de gripe en Alicante: la provincia es la que más contagios tiene en España

La provincia de Alicante está en cabeza de España en contagios de la gripe y otros virus respiratorios al alcanzar los 1.600 casos por cada 100.000 habitantes en la capital, casi el triple de la media española, situada en la última semana en 643. Unos números que confirman el aumento de estas enfermedades sobre todo entre los pacientes que acuden al sistema de Atención Primaria pero también en los hospitales.

Aunque una comarca de la provincia de Valencia, Xàtiva-Ontinyent supera el umbral máximo y está en nivel rojo, la situación en general es mejor en el resto del territorio autonómico que en la provincia de Alicante, donde los contagios son más altos.

El pico de gripe y demás virus respiratorios supera ya el la temporada pasada y lo hace un mes largo antes

Esta situación se plasma en el último boletín del sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas en la Comunidad Valenciana que elabora la Conselleria de Sanidad (Sivira) y que recoge los datos de la primera semana de diciembre, en la que se ha superado ya el pico del año pasado. Lo peor de la anterior campaña de virus gripales tuvo lugar en la última semana de enero, después de las fiestas navideñas y de la vuelta a las clases y los centros de trabajo tras las vacaciones, con 1.184,6 casos por cada 100.000 habitantes, dato que colapsó las puertas de Urgencias.

Este año se ha rebasado esa cifra de virus casi dos meses antes. Hemos alcanzado los 1.192,5 casos aunque de momento no ha colapsado los hospitales pero sí está sometiendo a una enorme presión a los centros de salud, donde la positividad en gripe es del 20 %. En pocas semanas se trasladará a las Urgencias hospitalarias.

Sanidad y las comunidades autónomas llegan a un acuerdo de Protocolo Común contra la gripe, covid y otros virus / Europa Press

Variante K

La gripe está ya en fase epidémica y los especialistas lo achacan a la aparición de la llamada variante K, un subtipo del virus predominante (H3N2) y que parece transmitirse con mayor facilidad además de ser más resistente a las vacunas. Los síntomas provocados por la variante K son fiebre, tos, cansancio y dolores musculares.

El aumento de las infecciones respiratorias tiñe de naranja oscuro el mapa de incidencia por departamentos de salud. Los contagios son especialmente elevados en la zona de Alicante capital con hasta 1.600 casos por cada 100.000 habitantes, casi el triple que la media española; pero también hay muchos contagios en los departamentos de Dénia, Marina Baixa, Elx-Hospital General y Torrevieja, con hasta 1.400 casos.

En las comarcas sanitarias de Elda, Elx-Crevillent y Orihuela baja algo, hasta los 1.200 casos y Alcoy es la que menos circulación de virus presenta con un millar. Una situación que no tardará en cambiar ya que es limítrofe con Xàtiva-Ontinyent, la comarca con más gripe de la Comunidad.

El mapa de contagios por áreas de salud / INFORMACIÓN

En Atención Primaria la incidencia de estos virus ha pasado de 923 a 1.192 en una semana, 270 puntos más, y la tasa de positividad de las muestras de gripe ha crecido del 12 % al 19,7 %. "Esto indica que la gripe está avanzando muchísimo. Es lo que se ve en todos los hospitales y en todas las ciudades, el ascenso imparable de este virus", explica el doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Niños pequeños

Por grupos de edad, el contagio es enorme en menores de 14 años, y dentro del colectivo joven los niños menores de 4 años se llevan la palma, con 4.031,9 casos por cada 100.000 habitantes, "una auténtica barbaridad". La tasa ya era muy alta la semana pasada, con 3.662 casos.

El también jefe de Medicina Preventiva del Hospital de Elche destaca la robustez del sistema de detección de virus en la Comunidad Valenciana, "muy bien preparado para la recogida de muestras en los centros de salud y, por supuesto, en hospitales y con una excelente identificación de virus en los laboratorios. Se ha hecho una gran inversión en un buen sistema de muestreo".

El doctor destaca el enorme ascenso de la incidencia de gripe que en dos semanas se ha multiplicado por cinco. "El virus está circulando mucho y probablemente sea debido a los niños más pequeñitos que siempre hacen de reservorio". En este punto, recuerda que la vacunación intranasal está siendo buena en escolares menores de 6 años pero que también hay muchos que no se han inmunizado. "La recomendación es poder vacunar a niños a partir de 6 meses, un objetivo a trabajar para la próxima campaña".

Incidencia de gripe y otros virus en Atención Primaria / INFORMACIÓN

Ingresos

En cuanto a las hospitalizaciones por infecciones respiratorias graves han aumentado significativamente, con una tasa del 18,5% en la Comunidad Valenciana.

Las personas mayores de 80 años son las más afectadas, y el 31,8% de los pacientes respiratorios hospitalizados por infecciones respiratorias agudas tienen gripe, es decir, uno de cada tres. La tasa de gripe grave está en 5,9 casos por cada 100.000, que fue la que se alcanzó en enero en la campaña pasada.

Casos que llegan a los hospitales / INFORMACIÓN

Por ello, los médicos recomiendan encarecidamente la vacunación, especialmente para los grupos vulnerables. "Todavía hay gente que se puede vacunar, la inmunidad se puede conseguir en 10 o 12 días, y desde luego lo más importante es que se vacunen las personas mayores de 70, 75 y 80 años y las personas con enfermedades crónicas debilitantes". En resumen, estamos en una situación de epidemia adelantada y "lo peor puede estar por llegar justo en los días de Navidad".