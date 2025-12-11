El TSJCV deniega suspender cautelarmente los servicios mínimos de la huelga de médicos

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegado suspender cautelarmente los servicios mínimos establecidos por la huelga de médicos, tal como había solicitado el Sindicato Médico CESMCV, al entender que el funcionamiento de los servicios públicos, en particular en este caso los sanitarios, "justifica la limitación de ese derecho de huelga en términos que no signifique su desnaturalización".

El sindicato médico presentó el pasado martes, primera de las cuatro jornadas de huelga que ha convocado en contra del estatuto marco planteado por el Ministerio de Sanidad, su solicitud de medidas cautelarísimas en la que solicitaba la suspensión, o subsidiariamente la reducción, de los servicios mínimos fijados por la Generalitat Valenciana.

El Sindicato Médico presentó un recurso ante el juzgado al considerar abusivos los mínimos

Derechos

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, en un auto dictado ayer y dado a conocer este jueves por fuentes del tribunal, deniega la solicitud de CESMCV -en una demanda de protección de derechos fundamentales-- al considerar que el funcionamiento de los servicios públicos, en particular en este caso los sanitarios, "justifica la limitación de ese derecho de huelga en términos que no signifique su desnaturalización".

En cuanto a la concreta fijación de los servicios mínimos que hace la Administración, la Sala señala que es una cuestión que deberá afrontarse cuando analice el fondo del asunto, por lo que desestima también la petición subsidiaria de los recurrentes.

Protesta de médicos ante el Hospital General de Alicante / Pilar Cortés

Resolución

La resolución de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Social marca como servicios mínimos en los hospitales un 50% de la jornada habitual para los servicios de salas de hospitalización, servicios de Farmacia hospitalaria, Unidad de hospitalización a Domicilio, Consultas externas, Centros de Especialidades y Centro de Transfusiones.

Por su parte, los servicios de Diálisis, Radioterapia, UCI y Unidades de Reanimación, Programa de trasplantes, Hospital de día y Quirófanos programados prioridad 1 y Oncología funcionarán como una jornada habitual, mientras que Servicios Centrales Urgentes, Quirófano de urgencias y Servicios de Urgencias Hospitalarios como un domingo.

CICU-SAMU

En Atención Primaria, los Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC) y Puntos de Atención Sanitaria (PAS) trabajarán como una jornada habitual, los centros de salud y consultorios auxiliares al 50% de la jornada habitual, mientras que los CICU-SAMU como una jornada habitual y en los servicios centrales los servicios de laboratorios y de diagnóstico por imagen al 50%.