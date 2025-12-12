Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante pone a la venta 1.700 sillas más para la Cabalgata de los Reyes Magos, que saldrá desde el Palacio Provincial

El recorrido oficial, que en los últimos años comenzaba en la Plaza de los Luceros, se amplía desde este año a la parte central de la avenida de la Estación para ganar en número de espectadores

El preámbulo a la llegada de los Magos de Oriente a Alicante lo pondrá el Campamento Real que estará situado en la plaza de Gabriel Miró, desde el viernes 26 de diciembre y hasta el 4 de enero

La Cabalgata de Reyes en Alicante el año pasado

Alex Domínguez

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Alicante pone a la venta 1.700 sillas más, un 30% superior al de los últimos años, para presenciar la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero de 2026, a partir de las 19 horas. Otra de las novedades de este año la constituirá la ampliación del recorrido. La comitiva arrancará desde la avenida de la Estación, a la altura del Palacio Provincial. Desde ese lugar y hasta la Plaza de los Luceros, donde ha comenzado tradicionalmente, se habilitarán esas 1.700 sillas. Las calles adyacentes a la sede de la Diputación serán utilizadas para situar allí las carrozas y comenzar a montar la Cabalgata, lo que venía ocurriendo en la propia avenida de la Estación en las últimas ediciones. 

Serán cerca de 8.000 sillas, en total, las que se pondrán a la venta a partir del viernes 26 de diciembre (10 horas) en la web www.vivaticket.es y, de manera presencial, en las taquillas de la plaza de toros. De ese conjunto, el 60% mediante el sistema on-line, y el 40% restante en el coso taurino. Antonio Beresaluce, presidente de Aceitunas Cazorla; Carlos Bosch, fundador del grupo Gastroportal, y Nacho Amirola, presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) personificarán a Melchor, Gaspar y Baltasar.

El Campamento Real

El preámbulo a la llegada de los Magos de Oriente a Alicante lo pondrá el Campamento Real que estará situado en la plaza de Gabriel Miró, desde el viernes 26 de diciembre y hasta el 4 de enero. Una de las novedades que tendrá es que contará con diferentes pictogramas para dotarlo de un carácter más inclusivo. La solicitud de cita previa se activará el jueves 18 de diciembre, desde las 10 horas, en el enlace siguiente: https://citaprevia.alicante.es/CitaPrevia/#/pedirCita?v=2.0

Los papeles de las emisarias reales estarán representados por la periodista, Luz Sigüenza; la influencer Elena Vidal, y la presidenta de la Asociación de Ocio Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual (AODI), Paloma Arroyo.

