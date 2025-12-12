Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos de educación especial ya compiten en Alicante en las "olimpiadas" de la FP

La modalidad de adaptados se incorpora al campeonato Skills, en el que también participan por primera vez estudiantes de Formación Profesional Básica

Jornadas FP Skills de grado básico y grados adaptados en el IES Canastell / PILAR CORTÉS

J. Hernández

J. Hernández

Por primera vez, las olimpiadas de la FP incorporan a alumnado de Formación Profesional Básica y a estudiantes de educación especial que forman parte de los programas formativos adaptados. Son dos de las nuevas modalidades de estos campeonatos del saber práctico, que la Conselleria de Educación decidió ampliar para este curso. Esto ha dado oportunidad a 45 jóvenes de 16 a 18 años de toda la Comunidad Valenciana a mostrar sus destrezas en el CIPFP Canastell de San Vicente del Raspeig.

De este modo, se celebra en la Comunidad la primera edición en las dos citadas modalidades de los CVSkills 2025, una iniciativa que busca poner en valor las habilidades, la creatividad y el talento del alumnado de Formación Profesional Básica y de los Programas Formativos de Cualificación Básica Adaptados.

El certamen se desarrolla a través de retos prácticos que simulan situaciones reales del entorno profesional, con el objetivo de dar visibilidad al esfuerzo, la superación y el crecimiento personal de los estudiantes. Además, pretende convertir a los participantes en protagonistas de su aprendizaje, reforzando la importancia de estas enseñanzas como una vía llena de oportunidades para construir su futuro.

Especialidades

En modalidad básica, los alumnos se someten en el centro alicantino a pruebas en las especialidades de Alojamiento y Lavandería; Electricidad y Electrónica; Informática y Comunicaciones; Reforma y Mantenimiento de Viviendas y Edificios. En cuanto a los adaptados, los estudiantes de educación especial compiten en limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales; actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería; y operaciones básicas de catering

Todo el alumnado participante recibirá un certificado acreditativo y los ganadores de cada modalidad, junto con su tutor o tutora, serán invitados a una jornada de los SpainSkills 2026, que se celebrarán en IFEMA (Madrid) del 24 al 28 de febrero de 2026.

Potencial

Más que una competición, esta olimpiada se presenta como una experiencia enriquecedora, divertida y motivadora, que busca descubrir y reconocer el potencial de la Formación Profesional Básica en la Comunitat Valenciana.

Así lo explica el director del CIPFP Canastell, Carlos Llorca, quien abunda en el alto nivel de los participantes. "Han venido muy preparados por sus profesores y muy motivados.Normalmente, son alumnos de Grado Medio y esta es la primera vez en la historia que se celebran tanto de los de Grado Básico como los de Programas Adaptados. Todos están muy ilusionados".

Motivación

Llorca añade que el objetivo de dar visibilidad a los grados iniciales es "motivar a estos alumnos que, en su mayoría, vienen de fracasos en la ESO por diferentes motivos y saber que tienen una trayectoria de educación y laboral muy real y con continuidad". De ahí que se motive a participar en los Skills porque "vienen de toda la Comunidad a hacer las pruebas y luego se van a Madrid si ganan. Todo esto puede ayudar a reducir la tasa de abandono".

Entre las autoridades invitadas están la subdirectora general de Promoción Dual y Relación con la Empresas del Ministerio de Educación, Lydia Berrocoso; la directora general de FP, Marta Armendia; y la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, María del Rosario Escrig, por parte de la Generalitat; y el alcalde de San Vicente, José Rafael Pascual. Así como la concejala de Educación Melania Llopis.

