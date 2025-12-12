Visita el árbol gigante que te anima a reciclar esta Navidad en Alicante

La Navidad es época de luces, reencuentros y brindis, pero también es el momento en el que se genera el 20% de los envases de vidrio de todo el año.

Conscientes de que el consumo se dispara en estas fechas, Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen en España, ha unido fuerzas con el Ayuntamiento de Alicante para lanzar un mensaje claro a la ciudadanía: la magia de la Navidad debe ser sostenible.

Para visualizar este compromiso, la emblemática Plaza del Ayuntamiento de Alicante acoge hoy y mañana un imponente árbol de Navidad de cuatro metros de altura, construido no con ramas ni adornos tradicionales, sino con 120 miniglús, una estructura singular que combina espíritu festivo y responsabilidad ecológica.

Esta instalación, que permanecerá en la plaza durante los días 12 y 13 de diciembre, busca llamar la atención de la ciudadanía y ser un un foco de concienciación en el corazón de la ciudad.

La Navidad es el momento del año en el que se genera el 20% de los envases de vidrio de todo el año. / Áxel Álvarez

La iniciativa, cuya ejecución ha corrido a cargo de Grupo Silvoturismo, responde a una realidad estadística contundente. Según datos de Ecovidrio, durante las semanas de celebraciones navideñas se genera hasta una quinta parte de todos los residuos de envases de vidrio del año.

El acto de presentación ha tenido lugar esta mañana y ha contado con la presencia de Rafael Alemañ, concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alicante; y de Manuel Sala, gerente de zona de Ecovidrio. Ambos han coincidido en la necesidad de reforzar los hábitos de reciclaje en momentos de alto consumo para garantizar la circularidad de los envases y el cuidado del entorno.

El acto de presentación ha contado con la presencia de Manuel Sala, gerente de zona de Ecovidrio y Rafael Alemañ, concejal de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante. / Áxel Álvarez

Educación ambiental y premios para la ciudadanía

Más allá del simbolismo del árbol, la campaña tiene un fuerte componente educativo y participativo. Junto a la instalación, se ha habilitado un stand informativo activo en horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00 horas.

En este espacio, un equipo de educadores ambientales -coordinados por la división de de comunicación y educación ambiental de Silvoturismo (Ecosilvo)- interactúa con los viandantes para resolver dudas sobre la correcta separación de residuos y explicar los beneficios directos que tiene para el planeta depositar cada botella, tarro o frasco en el contenedor verde.

Los visitantes que se acerquen al stand pueden participar en un “rasca y gana” virtual, mediante el cual se sortean miniglús cada día. / Áxel Álvarez

Para incentivar la participación, la sostenibilidad tiene premio. Los visitantes que se acerquen al stand pueden participar en un “rasca y gana” virtual, mediante el cual se sortean miniglús cada día. Una forma lúdica de llevar el mensaje del reciclaje desde el epicentro de la Navidad en la ciudad, hasta el interior de los hogares alicantinos.

Con esta acción, Alicante reafirma su compromiso con el medio ambiente, recordando que el mejor regalo para estas fiestas es una ciudad más limpia y un futuro más verde.

Datos de reciclado de vidrio en Alicante

Según los últimos datos oficiales de 2024, los ciudadanos de Alicante reciclaron un total de 6.725.817 kg de envases de vidrio, lo que supone que cada persona recicló una media de 18,7 kilogramos de este material (equivalente a unos 62 envases).

Respecto a la tasa de contenerización, Alicante se sitúa con una media de 232 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 1.547 iglúes para los residuos de envases de vidrio instalados en el municipio.

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno.

Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad.

A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.