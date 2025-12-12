Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CC OO lleva a la Inspección Provincial de Trabajo la "extrema insalubridad" en la escuela de arte de Alicante

El sindicato destaca los techos agrietados, goteras, riesgo de rotura y desprendimientos, y la sucesión de plagas de chinches, pulgas y ratas en las instalaciones

Los estudiantes de la escuela de arte de Alicante han exigido la reubicación a la conselleria

Los estudiantes de la escuela de arte de Alicante han exigido la reubicación a la conselleria

J. Hernández

J. Hernández

CCOO l'Alacantí-les Marines ha presentado ante la Inspección Provincial de Trabajo una denuncia a raíz de "la situación de extrema insalubridad" en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA), en lo que considera "una posible infracción de normativa de riesgos laborales".

En un comunicado, el sindicato ha afirmado que esa denuncia va dirigida "contra la Dirección Territorial de Educación de Alicante, la Conselleria de Educación y el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana". Además, pide el "traslado inmediato" de este centro a "otra ubicación que reúna las condiciones idóneas".

Insectos

Y ha explicado que su denuncia se basa "en la muy deteriorada situación estructural del edificio, que presenta techos agrietados, goteras, riesgo de rotura y desprendimientos"; "en la sucesión de plagas de chinches, pulgas y ratas por la situación del centro educativo junto a un vertedero" y, asimismo, "la falta de ventilación y de sistemas de extracción de gases de las aulas en las que se usan materiales o instrumentos de riesgo como soldadura, láser, hornos, que generan humos tóxicos y partículas que se acumulan que pueden alcanzar concentraciones perjudiciales para la salud".

Desde CCOO han apuntado que también "hay riesgo de incendio o explosión por las chispas y el calor generado" y que "los problemas para la salud son claros: enfermedades respiratorias y oculares además de otras afecciones crónicas".

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante celebra las jornadas EASDA Days 18

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante celebra las jornadas EASDA Days 18

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante celebra las jornadas EASDA Days 18 /

Parches

"Algunos de estos problemas se han tratado de resolver pero solo de forma temporal mediante parches que apenas mitigan el problema de forma puntual", ha agregado el sindicato.

CC OO señala que en su denuncia insiste en "recordar la Ley Orgánica 1/1966 de protección jurídica del menor, que establece la obligación de cualquier adulto y las administraciones de intervenir, denunciar y prevenir cualquier situación de riesgo observable para las y los menores, lo que afectaría a la parte del alumnado" de entre "15 y 16 años".

