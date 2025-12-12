Cirque du Soleil trae a Alicante su universo más asombroso: KURIOS – Gabinete de Curiosidades

KURIOS – Gabinete de Curiosidades, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil, aterrizará en Alicante el 16 de julio de 2026 en la Playa de San Juan. La ciudad se convertirá durante algunas semanas en la sede de un universo donde lo imposible se vuelve cotidiano, donde la fantasía reclama su lugar y donde el público es invitado a viajar a un pasado alternativo en el que la ciencia y la imaginación se dan la mano.

Desde su estreno, KURIOS ha superado las 3.000 funciones y se ha consolidado como una de las joyas creativas de Cirque du Soleil. Su fuerza reside en un universo visual inconfundible, construido sobre una estética steampunk que mezcla engranajes, metal bruñido, lámparas antiguas, máquinas imposibles y evocaciones del Renacimiento científico. El espectáculo se inspira en los antiguos gabinetes de curiosidades, espacios que en la Europa renacentista actuaban como precursores de los museos modernos. Allí los aristócratas, comerciantes y primeros científicos reunían objetos extraños, artefactos misteriosos y recuerdos de viajes que desafiaban toda explicación. KURIOS toma ese concepto y lo convierte en una aventura escénica que invita a mirar el mundo con la misma fascinación que aquellos pioneros del conocimiento.

La gira cuenta con 120 miembros entre elenco y equipo técnico, de 33 nacionalidades diferentes. / .

En ese escenario retrofuturista aparece la figura del Científico, un inventor con una convicción simple y poética: «para vislumbrar las maravillas que yacen bajo la superficie, primero debemos aprender a cerrar los ojos». Es entonces cuando su gigantesco gabinete empieza a latir como un organismo vivo. Entran en escena una serie de personajes tan extravagantes como benevolentes, seres mecánicos, acróbatas de otro tiempo y criaturas que parecen brotar del subconsciente del propio Científico. Con humor, delicadeza y una capacidad escénica desbordante, estos visitantes ponen su mundo del revés y abren portales hacia dimensiones donde la lógica se transforma en juego y los sueños más audaces cobran forma.

El resultado es un espectáculo donde todo parece posible. Esa sensación se multiplica gracias a una escenografía prodigiosa diseñada por Stéphane Roy, capaz de convertir la carpa en un laboratorio fantástico en constante movimiento. Uno de los rasgos más llamativos del montaje es el propio escenario: con solo 61 centímetros de altura, es uno de los más bajos entre las producciones en carpa de Cirque du Soleil. Su director, Michel Laprise, tomó esta decisión para generar una cercanía extrema entre artista y espectador. Esa proximidad permite que cada salto, cada giro y cada impacto visual se viva de manera más intensa, casi como si el público formara parte de la propia maquinaria escénica.

Sus números acrobáticos están concebidos con una precisión extrema que demuestra disciplina, talento y creatividad en su máximo nivel / .

Nada de esto sería posible sin el enorme equipo humano que hay detrás de esta producción. La gira cuenta con 120 miembros entre elenco y equipo técnico, de 33 nacionalidades diferentes. De ellos, 50 son artistas de 21 países, una diversidad que se refleja en diferentes estilos acrobáticos, disciplinas circenses y sensibilidades teatrales que convergen en un único lenguaje: el del asombro.

Pero si hay algo que convierte a KURIOS en una cita imprescindible son sus números acrobáticos, concebidos con una precisión extrema que demuestra disciplina, talento y creatividad en su máximo nivel. Entre ellos destaca el Acronet, un número exclusivo de esta producción que no aparece en ningún otro espectáculo itinerante de Cirque du Soleil. Su mezcla de vuelo, sincronía, velocidad y riesgo deja sin aliento al público y se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos del show. Acronet resume la filosofía de KURIOS: romper los límites de lo posible mientras se invita al espectador a sentir que está asistiendo a algo único, irrepetible, que sucede justo delante de sus ojos y que desaparecerá en cuanto bajen las luces.

KURIOS es un recordatorio de algo esencial: la fascinación no es un recurso antiguo ni un lujo pasajero. Es un impulso humano que aún nos mueve, nos conmueve y nos invita a imaginar.

KURIOS ofrece entre 7 y 10 funciones por semana, lo que garantiza que Alicante podrá disfrutar del espectáculo con una amplia disponibilidad. Entradas a la venta aquí.