Compromís denuncia en Bruselas la oficina "antiaborto" de Alicante

Compromís ha denunciado ante la Comisión Europea la actividad de la Oficina de la Maternidad de Alicante, que catalogan como "antiaborto". Una estructura que, según los valencianistas, es "un eufemismo para limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". El eurodiputado Vicent Marzà y la concejala alicantina Sara Llobell se han reunido con la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea para exponer "un caso paradigmático de incumplimiento de la legislación vigente".

La coalición ha destacado que, de acuerdo con los datos oficiales, se acredita que "los hospitales públicos de Alicante no garantizan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo", a pesar de que la Ley vigente obliga a ofrecer el servicio en centros públicos y próximos al domicilio de la mujer. En 2023 y 2024, solo 3 de cada 1.000 mujeres que querían abortar en un hospital público pudieron hacerlo. El resto fueron derivadas de manera sistemática a clínicas privadas.

Garantizar un derecho

Sara Llobell ha destacado que "se están dando casos de mujeres que se tienen que desplazar más de 170 kilómetros para poder interrumpir su embarazo", incluso en el tercer trimestre de la gestación. La concejala alicantina ha criticado también "el acoso que reciben las mujeres que quieren interrumpir el embarazo" a las puertas de las clínicas que practican estas intervenciones: "Los grupos ultras están atacando los derechos de las mujeres y la oficina que han instalado en la ciudad forma parte de una estrategia", ha manifestado.

Por su parte, el eurodiputado Vicent Marzà ha reclamado un mecanismo para "garantizar el acceso seguro y equitativo al aborto" en toda la Unión Europea. "Queremos que el programa EU4Health sirva para reforzar la capacidad de los hospitales públicos, que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE evalúe el caso de Alicante,y poner fin a la financiación opaco de redes anti-derechos", ha apuntado.

En la misma línea, Compromís ha reclamado "que se revise el sistema de transparencia" para que las organizaciones antiaborto tengan que "declarar el origen de su financiación". La formación considera que este refuerzo del control es "imprescindible" ante un "incremento de la actividad coordinada de grupos ultraconservadores" que "han movilizado más de 700 millones de dólares en una década para erosionar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a Europa".