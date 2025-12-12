Conmoción en la Hermandad de Santa Cruz de Alicante por el fallecimiento de Enrique Tortosa

La Hermandad de Santa Cruz de Alicante ha comunicado el fallecimiento de Enrique Tortosa Arnedo, hermano de orden y miembro activo de la cofradía durante toda su vida. Enrique Tortosa, reconocido por su dedicación a la hermandad, recibió en 2024 la insignia de oro en reconocimiento a su compromiso y labor constante.

Los miembros de la hermandad han señalado en un comunicado en redes sociales que recuerdan especialmente su incansable trabajo durante el Miércoles Santo, día en el que se encargaba de mantener la plaza de la ermita en condiciones óptimas para la preparación y embellecimiento de los cuatro pasos que forman parte de la procesión. Esta labor, realizada año tras año, lo convirtió en una figura imprescindible para la hermandad.

El Hermano Mayor de la Hermandad de Santa Cruz, Moncho Riquelme, recordó a Enrique Tortosa como "una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar" tanto con la hermandad como en las fiestas del barrio de Santa Cruz, de las que también formaba parte. El presidente de la hermandad señaló que Tortosa "estuvo muy implicado en las hogueras de la plaza del Carmen y de Puente Villavieja y siempre trabajó por la hermandad y por todos nosotros. Enrique estaba presente en cada actividad, en cada fiesta, siempre pendiente de que todo saliera bien".

Desde la comisión de fiestas de las Cruces de Mayo también expresaron su pesar, transmitiendo "nuestro más sentido pésame a toda la familia".

Enrique Tortosa deja un legado de dedicación y compromiso que permanecerá vivo en la memoria de quienes compartieron su labor y su cariño por la Hermandad de Santa Cruz.