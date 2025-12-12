Exponadal 2025 vuelve a Alicante: fechas, precios de las entradas y todas las atracciones

La feria Exponadal 2025 volverá estas Navidades a Fira Alacant (IFA) con una edición marcada por ser la 30º edición. Se trata de una cita de ocio para “disfrutar en familia” con un formato de atracciones, actividades y espectáculos dentro del recinto ferial.

Exponadal abrirá del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero de 2026, CON HORARIO DE 10.30 A 20.30 horas, de forma ininterrumpida.

Debido a este aniversario, la organización propone a los amantes de Exponadal que sean parte de la oferta de ocio y les envíen sus ideas y sugerencias sobre las actividades que les gustaría encontrar en la feria al correo electrónico: info@firalacant.com . En el asunto debe indicar IDEA EXPONADAL.

Dentro de Exponadal también hay talleres, concursos, espectáculos y gymkanas entre otros… y todo dentro del precio de la entrada.

Con respecto a la comida, hay dos opciones: llevar tu propia comida y comer en una zona de picnic o comer en alguno de los puestos de comida disponibles, entre foodtrucks, cafeterías, etc.

Entradas de Exponadal

Las entradas se pueden comprar de forma anticipada a través de esta web o de forma presencial. Los tickets no tienen ni fecha ni hora y se pueden usar cualquier día. Además, cuando entras se te pone un cuño, por lo que puedes entrar y salir cuando lo desees.

En el apartado de entradas, la web detalla varios tramos de precio en función de la compra anticipada, el canal (web o taquilla) y la edad. Además, la organización subraya que “con tu entrada, todas las atracciones y actividades van incluidas”.

Precios de entradas Exponadal 2025 Entradas (según canal y modalidad) Modalidad Público Precio Anticipada (web) Niño (2–13 años) 16 € Durante la feria (web) Niño (2–13 años) 20 € Taquilla Niño 24 € Web Adulto (+14 años) 6 € Taquilla Adulto (+14 años) 10 € Colectivos Grupos (+25 niños) 12 € Nota: la web indica que con la entrada están incluidas las atracciones y actividades. (Comprueba condiciones y posibles cambios antes de acudir.)

Atracciones en Exponadal 2025

Dentro de Exponadal hay dos pabellones de actividades. En el primero encontrarás los puestos del Consorcio Provincial de Bomberos y del Mando de Operaciones Especiales (MOE). Además, también están lso stands del MARQ, juegos de mesa Cayro, ciencia en familia, Roboti Kids, Cocinando Sonrisas y la Federación de Karate.

También encontrarás el parque infantil de tráfico, la gymkana mágica, ping pong, el laberinto de las emociones, Nerf Battle, manualidades, carrera de coches teledirigidos, la fábrica de los elfos y el buzón real. También tendrás food trucks, zona de picnic y cafetería y buffet.

En el pabellón dos se encuentran todas las atracciones disponibles además de diferentes stands de palomitas, gofres, cafetería, tómbola, etc.

Exponadal en el MARQ

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) llevará a la feria un taller inspirado en la exposición Dénia. Arqueología y Museo, donde los peques podrán elaborar una maqueta recortable del tren presente en la muestra. El taller durará entre 45 y 50 minutos y se hará paso a paso en cartulina para que los más pequeños vean sus formas, detalles y la historia detrás de este juguete.