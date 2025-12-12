Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025

En los últimos seis meses, los alicantinos han duplicado las llamadas diarias al servicio 010 por quejas, según el informe presentado este viernes en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Alicante. Si en 2024 el promedio de llamadas era de unas 500 diarias, entre los meses de abril y septiembre de 2025 esa cifra ha superado las 1.000 llamadas diarias, alcanzando un total de 129.409 consultas atendidas entre estos meses. Las consultas más frecuentes siguen estando relacionadas con gestiones del padrón municipal, como altas y modificaciones, expedición de volantes y certificados (35 %), las gestiones tributarias (12 %) y la información urbanística (2 %).

En cuanto a las áreas más conflictivas, destaca el Departamento de Calidad y Atención a la Ciudadanía, que ha recibido 45 reclamaciones solo en el segundo trimestre de 2025. Entre ellas, la dificultad para obtener cita previa, con 29 reclamaciones en los últimos meses. Además, el servicio de limpieza ha registrado un total de 12 reclamaciones entre abril y septiembre. Le siguen las quejas por el mal estado de las calzadas y aceras, un problema recurrente en varias zonas del municipio, con 12 reclamaciones registradas. Asimismo, el transporte público ha sido otro de los focos de atención, con 12 reclamaciones centradas en el mal funcionamiento de los servicios y la deficiente señalización de las rutas.

Las quejas de los alicantinos

Entre las quejas más curiosas, se encuentra la frustración de los ciudadanos con la falta de atención en el 010, que ha sido mencionada en una serie de reclamaciones. En particular, se han registrado cuatro quejas sobre la dificultad para obtener cita previa o para contactar con el 010 en momentos de alta demanda.

Además, se ha señalado la presencia de calor en las oficinas del SAIC en Cervantes y se han registrado reclamaciones por cuestiones como el ruido provocado por actividades deportivas en las playas, la atención en el castillo de Santa Bárbara o incluso la acumulación de pruebas deportivas en algunos espacios públicos. En cuanto a los servicios urbanos, la gestión de la movilidad es otro de los puntos críticos, con quejas sobre la señalización horizontal y los cortes de tráfico imprevistos.

Satisfacción de los usuarios

A pesar de las reclamaciones, según el informe, los ciudadanos siguen valorando positivamente la atención recibida, con una puntuación de 4,7 sobre 5 en la atención del personal y un 4,2 en la gestión de trámites. Además de las llamadas al 010, la Oficina de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) también ha gestionado más de 31.000 trámites presenciales en sus tres oficinas de la calle Cervantes, Séneca y Gastón Castelló y alrededor de 39.000 gestiones electrónicas a través de los ciberkioscos. El número total de gestiones realizadas entre abril y septiembre asciende a más de 202.700 trámites.

La concejala de Atención Ciudadana, Lidia López, destacó en el informe que "los datos vuelven a poner de manifiesto la buena gestión que realiza el Ayuntamiento en la atención pública a los ciudadanos a través de su red municipal, que sigue mejorando y creciendo día a día para ofrecer unos servicios más eficaces, rápidos y eficientes".

El 010, como parte del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), se presta desde una fórmula multicanal, combinando la atención telefónica con la presencial a través de tres oficinas y por medios electrónicos de los espacios web y redes sociales gestionados por el departamento de Calidad y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento. Este servicio atiende en castellano, valenciano e inglés, de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y los viernes de 9 a 16 horas. Además del número 010 de marcación abreviada existe otro para llamadas de fuera del municipio y también de Alicante en el 900 153 862, con llamadas gratuitas.