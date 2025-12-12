Locura en las farmacias por la gripe: los alicantinos se llevan de todo, hasta agua de mar para lavados nasales

El hecho de que la provincia de Alicante esté en cabeza de España en contagios de la gripe y otros virus respiratorios al alcanzar los 1.600 casos por cada 100.000 habitantes en la capital, casi el triple de la media española, situada en la última semana en 643, tiene su reflejo en las farmacias.

La locura se ha asentado en estos establecimientos sanitarios en busca de medicamentos para curarse cuanto antes de la gripe que amenaza la Navidad a miles de personas. Tal y como explica el farmacéutico de Alicante David Lloret, "esta semana desde que abrimos el martes la demanda ha subido de forma exponencial. Está todo el mundo malo. Test de antígenos, antigripales, agua de mar para lavados nasales, mucolíticos, ha pasado casi de cero a multiplicarse por cinco y hasta por diez" en algunos medicamentos y productos farmacéuticos.

La venta de mascarillas y de test de antígenos también se ha disparado

Garganta

En algunas boticas de la provincia incluso se han agotado algunos días las existencias de fármacos para la garganta, tos y demás. En cuanto a la demanda de mascarillas en las farmacias comunitarias, ha crecido un 385% en las últimas dos semanas, según datos del Observatorio de Tendencias de Cofares, que registra un fuerte incremento en la demanda de productos asociados a la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias coincidiendo con la llegada adelantada de la gripe a España.

Los datos del observatorio también muestran un aumento del 150% en la demanda de test de antígenos, incluidos los combinados que permiten diagnosticar el SARS-CoV-2, el virus de la gripe A y el virus de la gripe B.

La culpa del adelanto este año en circulación del virus gripal está relacionado con la variante K de la gripe A, que presenta una transmisión más rápida que las cepas predominantes de temporadas anteriores. Y, aunque no provoca cuadros más graves, sí incorpora mutaciones que permiten evadir parcialmente la inmunidad previa, facilitando un aumento precoz y más amplio de contagios, señalan los expertos.

Sara Fernández

Ingresos

En cuanto a las hospitalizaciones por infecciones respiratorias graves han aumentado significativamente, y alcanzan una tasa del 18,5% en la Comunidad Valenciana según el boletín de infecciones respiratorias de la Conselleria de Sanidad.

Las personas mayores de 80 años son las más afectadas, y el 31,8% de los pacientes respiratorios ingresados por infecciones respiratorias agudas tienen gripe, es decir, uno de cada tres. La tasa de gripe grave está en 5,9 casos por cada 100.000, que fue la que se alcanzó en enero en la campaña pasada, con una subida brusca, "como una pared", indica el doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública.

El virus de la gripe es el que se impone a otros circulantes en las últimas semanas como adenovirus, enterovirus o rinovirus, y también al covid-19, que "no está funcionando, con una positividad comunitaria de apenas el 0,5 %, menos que el sincitial (bronquiolitis), lo que demuestra que compiten y que cuando un virus es predominante, como ahora la gripe, apenas aparece el covid y viceversa".

Vacunación

Por ello, los médicos recomiendan encarecidamente la vacunación, especialmente para los grupos vulnerables. "Todavía hay gente que se puede vacunar, la inmunidad se puede conseguir en 10 o 12 días, y desde luego lo más importante es que se vacunen las personas mayores de 70, 75 y 80 años y las que sufren enfermedades crónicas debilitantes".

"Si no se quieren poner las dos, por lo menos la de la gripe, pero el consejo siempre sería que esas personas se vacunen de ambas. Estamos en una situación de epidemia adelantada y lo peor puede estar por llegar justo en los días antes de Navidades porque en las fiestas no hará más que aumentar".

El temor es que se junta este incremento de casos con el inicio de las vacaciones de los sanitarios y puede pillar a los hospitales no reforzados.