El Mercadillo Solidario de Alinur celebra 35 años de inclusión con una jornada llena de ilusión

La Navidad ha llegado a Alicante de la mano de un evento que, año tras año, se ha convertido en un referente solidario en la ciudad. Este viernes, las instalaciones de la Fundación Alinur abrieron sus puertas al Mercadillo Solidario, una cita imprescindible que combina el espíritu navideño con el compromiso social. A lo largo de todo el día, el mercadillo ofreció una variada selección de productos con el fin de recaudar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.

Este evento, que cumple con su cuarta edición, no solo es una oportunidad para realizar compras navideñas con propósito, sino que también es una verdadera celebración de la inclusión y el trabajo colaborativo. La inauguración del mercadillo fue un acto lleno de emoción que contó con la presencia de la directora de Alinur, Nuria Coves, el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, las concejalas del Ayuntamiento de Alicante, Begoña León, Nayma Beldjilali y Lidia López, la Bellea del Foc, Adriana Vico, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y la directora del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Alicante y Elche, Silvia Aguilar, entre otros. La cita contó también con la participación activa de los usuarios de Alinur, quienes se encargaron de la venta y promoción de los productos.

Un mercadillo lleno de ilusión

La directora de Alinur, Nuria Coves, destacó que este año el mercadillo tiene un significado muy especial, ya que la fundación celebra su 35 aniversario. "Es un privilegio poder celebrar nuestros 35 años en nuestras propias instalaciones. El objetivo de este mercadillo es recordar que estamos aquí para ofrecerles un lugar en la sociedad, que tengan alternativas y que, como todos, puedan contribuir al bienestar colectivo", afirmó Coves. Además, la directora de la fundación destacó la participación activa de los usuarios en la organización del evento. "Es muy bonito ver a nuestros chicos y chicas en los puestos, vendiendo los productos que ellos mismos han elaborado. Todo lo recaudado irá destinado a nuestros proyectos, como la residencia, el centro de formación, Alinur Kids y becas de atención temprana", destacó Coves.

Jose Ignacio Amat, usuario de Alinur, compartió su emoción por formar parte de la organización del mercadillo. "Participar en este mercadillo me da mucha alegría. Hemos estado preparando todo con mucha ilusión, y pedimos a la gente que venga a comprar y a visitarnos. En el mercadillo se pueden encontrar bolsos, camisetas, gorros, embutidos, colonias y hasta vino", detalló Amat quien también explicó que, tanto él como sus compañeros, están "muy contentos de que la gente venga y vea lo que hemos preparado. Todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño".

Un apoyo a la inclusión

La concejala de Mercados del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, también destacó la importancia del mercadillo para los usuarios de Alinur. "Este es el cuarto año que se realiza el mercadillo solidario, y la verdad es que este año hemos visto el más grande hasta ahora, con productos de todo tipo, desde joyería hasta manualidades", explicó López quien puso en valor la participación activa de los usuarios, "Lo más importante es que, al realizarse en las instalaciones de Alinur, los chicos y chicas han podido participar de una manera muy activa, lo que les permite involucrarse y desarrollarse como personas", señaló López.

El Mercadillo Solidario de Alinur no solo es una oportunidad para comprar, sino también para reflexionar sobre la importancia de apoyar a las organizaciones que trabajan por la inclusión y el bienestar de las personas con diversidad funcional.