Mercadillos, cabalgatas, ocio navideño: Un recorrido por las principales tradiciones y celebraciones de la provincia

La provincia de Alicante vive la Navidad con un espíritu que mezcla tradición, cultura popular y una oferta creciente de mercados, espectáculos y actividades pensadas para toda la familia. Desde las grandes ciudades hasta los municipios del interior, diciembre se convierte en un mes de luces, música, artesanía y encuentros. Cada localidad celebra estas fechas a su manera, con propuestas que revelan la personalidad de cada territorio y que consolidan una de las programaciones navideñas más completas del Mediterráneo.

Alicante abre el recorrido navideño

Un buen punto de partida para este recorrido es Alicante, donde el Paseo de Federico Soto, uno de los enclaves más transitados de la ciudad, se transforma en un auténtico eje de actividad. Allí tiene lugar el Mercado de Navidad, que permanece abierto del 1 de diciembre al 6 de enero, de 10 a 15 h y de 17 a 23 h, salvo el 5 de enero, cuando cierra a medianoche. Este mercado reúne 24 casetas de artesanía, bisutería y marroquinería, junto a varios puestos de librerías especializadas en libros de segunda mano. Para muchos visitantes, perderse entre sus estanterías es ya un ritual previo a las fiestas. Aunque los diferentes mercados puedan tener organizadores distintos, el ambiente general funciona como un paseo unificado, lleno de ideas de regalo elaboradas con mimo.

A esta cita se suma un clásico muy esperado: el Mercado de la Cascaruja y Porrate Navideño, que vuelve del 20 al 24 de diciembre con un horario de 10 a 24 h. Aquí los protagonistas son los frutos secos y los productos tradicionales, un guiño a los sabores de las sobremesas familiares.

Pista de patinaje sobre hielo en Benidorm. / INFORMACIÓN

Benidorm convierte la Navidad en espectáculo

Si Alicante marca el arranque de este viaje, Benidorm demuestra cómo una ciudad volcada al turismo convierte la Navidad en un espectáculo urbano que lo ocupa todo. Sus calles se llenan de propuestas y el ambiente festivo se extiende desde el casco antiguo hasta la playa. El epicentro es la Plaza SS.MM. los Reyes de España, que hasta el 6 de enero se convierte en la Plaza de la Navidad, sede de BeniNadal. Es un espacio vibrante con conciertos gratuitos, espectáculos al aire libre, pista de patinaje sobre hielo, atracciones infantiles, espectáculos en directo y un animado mercado de productos navideños.

A unos pasos, en la Casa-Museu l’Hort de Colón, se encuentra otro de los rincones más entrañables: la Casa de la Navidad, abierta hasta el 6 de enero. Aquí los niños pueden conocer a Papá Noel, que visita el espacio los días 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre, en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00. El día 19 las visitas serán solo por la mañana, mientras que el 23 serán únicamente por la tarde.

Benidorm también reserva momentos para quienes quieren vivir la Navidad con ritmo. La Tardebuena Doble Zero, en el Pasaje Las Viñas, arranca el 24 de diciembre a las 12:00, con DJ Jean Romero animando una de las celebraciones más populares de la Nochebuena local. Y para despedir el año, la ciudad propone dos citas imprescindibles: el Mañaneo de Fin de Año en la Plaza de la Navidad desde las 11:00, y la Gran Fiesta de Fin de Año en la Playa de Levante a partir de las 23:00, organizada por ABRECA.

De cara a los primeros días de enero, la ilusión se traslada al Campamento de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, que se instalará del 2 al 4 de enero en el jardín frente al Ayuntamiento. También el Cartero Real estará presente en la Plaza de la Navidad los días 2, 3 y 4 de enero a las 18:00, para recoger las últimas cartas. Y, como colofón, el Belén Monumental en la Plaza SS.MM. los Reyes de España, abierto del 29 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, se consolida como una de las imágenes más icónicas de la Navidad en Benidorm.

Cabalgata de Papá Noel en Elche. / INFORMACIÓN

Elche y las tradiciones populares

A unos kilómetros, Elche combina su particular identidad navideña con actos multitudinarios muy arraigados en la ciudad. Entre ellos destaca la cabalgata de Papá Noel del 20 de diciembre, el Belén Viviente del 25 de diciembre, la tradicional San Silvestre, las campanadas de fin de año del 31 de diciembre, el Campamento Real de los Reyes Magos en la Torre Vaillo los días 3, 4 y 5 de enero y la habitual cabalgata de Reyes del 5 de enero. Desde el 5 de diciembre al 6 de enero, la ciudad cuenta además con su propia Plaza de la Navidad, escenario de espectáculos, talleres y ambiente festivo. La Casa de Papá Noel abre el 21 de diciembre de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, un momento muy esperado por los más pequeños.

Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, la más antigua de España. / INFORMACIÓN

Alcoy y una Navidad de valor cultural único

En la Navidad alicantina hay un nombre que siempre destaca: Alcoy, donde estas fechas alcanzan un nivel cultural excepcional. El primer gran hito es Tirisiti, que se representa del 23 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. Este belén de marionetas, declarado Bien de Interés Cultural, mezcla tradición y sátira en un formato que ha marcado a varias generaciones. Es una de las piezas teatrales más singulares de España y un símbolo absoluto de la Navidad alcoyana.

El 28 de diciembre toma el relevo Les Pastoretes, un desfile protagonizado por niños vestidos de pastores que recorren la ciudad hasta llegar a la Plaza de España, donde representan la adoración al Niño Jesús. Días después, el 4 de enero, el Bando Real anuncia la inminente llegada de los Reyes Magos, con las famosas burritas que portan los buzones para depositar cartas.

También en Alcoy se puede visitar el Campamento Real en el Preventori, un espacio mágico que recrea la preparación de Sus Majestades. Y, por supuesto, la gran cita: la Cabalgata de los Reyes Magos, la más antigua de España y una auténtica joya patrimonial. Sus pajes, subiendo por largas escaleras hasta los balcones para entregar los regalos, son una de las imágenes más icónicas y admiradas.

Pero Alcoy tiene aún más actividad: su Mercat de Nadal, organizado en el Parque de la Glorieta, se celebra este fin de semana con 40 casitas de productos navideños, ludoteca, talleres, animales, cuentacuentos y actuaciones. Su programación incluye magia, rutas teatralizadas, cuentacuentos y música.

Ibi, la Cuna de los Juguetes

Continuando hacia el interior, la localidad de Ibi, conocida como la Cuna de los Juguetes, celebra su tradicional Mercado de Reyes Magos del 12 al 14 de diciembre, con artesanía, gastronomía, talleres y animación en el centro de la ciudad. El horario se divide entre el viernes de 17:00 a 22:00, el sábado de 11:00 a 22:00 y el domingo de 11:00 a 21:00. Celebrar este mercado en Ibi es respirar la esencia más simbólica de la Navidad alicantina.

Mercado de Reyes Magos en Ibi. / INFORMACIÓN

Guía de mercadillos navideños

La provincia completa su calendario con una larga lista de mercadillos navideños distribuidos a lo largo de diciembre. El 14 de diciembre destaca el Christmas Market de Grupo Juan XXIII en Sant Joan d’Alacant, un evento solidario y familiar en el exterior del Mercado Municipal, abierto de 10:00 a 17:00, pet friendly y con casita de Papá Noel, zona kids, talleres y artesanía.

Entre los días 12 y 14 de diciembre, varias localidades albergan sus propias ferias: el Mercado Navideño de Elda en la Plaza Hispanidad, el Mercado de Navidad de La Nucía en la Plaça Major, Carrer Major y Plaça Santa Teresa, la Fira de Nadal de Castalla en la Avenida Petler, 36, y el Mercado Navideño de Finestrat, en la Plaça de la Unió Europea.

El 13 de diciembre, Alicante suma dos propuestas más: el Mercado de Navidad en Quintana y el Mercado de Navidad Solidario de la Asociación Charlie, en la Finca Torre Juana.

El fin de semana del 20 y 21 de diciembre, los Jardines de Abril acogen el Xmas Market organizado por Alacant Street Market y Noches Mágicas, un mercado con marcas locales, música en directo, actividades infantiles y foodtrucks, de 11:00 a 16:30 h.

Finalmente, del 19 al 21 de diciembre, la Plaza de la Constitución de Almoradí acoge su Feria de Navidad, y en Catral, la Plaza de España celebra su Mercadillo Navideño del 19 al 21 de diciembre de 2025.

Así, la provincia de Alicante vuelve a demostrar que diciembre es un mes de encuentros, tradición y espacios pensados para disfrutar en compañía. Cada ciudad aporta su estilo propio, pero todas comparten el mismo propósito: transformar estas semanas en un tiempo luminoso, amable y lleno de ilusión para vecinos y visitantes.