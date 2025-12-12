Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante

Una multa de 600 euros por organizar una chocolatada. Este es el hecho que denuncia la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender que señala que el profesor Álvaro Castaños, portavoz del colectivo y docente del IES Cabo de la Huerta, ha recibido una propuesta de multa de 600 euros del Ayuntamiento de Alicante por organizar una chocolatada reivindicativa el pasado 4 de abril. La organización sostiene que el Consistorio le atribuye una supuesta ocupación no autorizada de la vía pública, algo que, insisten, no se corresponde con la naturaleza del acto.

La plataforma recalca que esta chocolatada forma parte de las movilizaciones que desarrollan desde hace años para reclamar la construcción de nuevos centros educativos en la zona y que siempre se había celebrado sin incidentes. Afirman, además, que el acto estaba debidamente comunicado a la Subdelegación del Gobierno y recuerdan que en ningún caso se trataba de una actividad comercial.

La chocolatada: tradición reivindicativa

La Plataforma, formada por las 10 AMPA de los colegios e institutos de Playa de San Juan, Cabo de la Huerta y Albufereta, explica que llevan varios años organizando una chocolatada reivindicativa "donde ofrecemos gratuitamente chocolate a las familias que acuden a reivindicar la construcción de nuevos centros educativos en la zona". Estas actividades subrayan, siempre se han notificado con la antelación requerida a la Subdelegación del Gobierno y hasta ahora "no habían tenido problemas".

Según relata Castaños, en la celebración del pasado 4 de abril la Policía Local les informó de que no contaban "con permiso del Ayuntamiento para instalar una mesa" y desarrollar actividades comerciales ocupando la vía pública. "Les aclaramos que no era una actividad comercial, sino reivindicativa, y que el chocolate y la merienda se regalaban a los asistentes", afirma Castaños. Añade que, aun así, la policía les pidió que la mesa "fuera pequeña y no interrumpiera el paso", una medida a la señalan que que accedieron.

Alegaciones y defensa del derecho de reunión

El portavoz señala que ya ha presentado alegaciones a la multa, ya que "el derecho de reunión para realizar reivindicaciones no necesita autorización del Ayuntamiento, y la concentración fue debidamente notificada". Además, entiende que es "muy grave que desde el Ayuntamiento, en lugar de resolver los graves problemas que tienen los colegios públicos de la ciudad, prefieran multar a quienes denuncian esta situación. Hace meses que pedimos una reunión con la concejalía de educación para abordar los problemas de altas temperaturas en los colegios y aún no hemos recibido respuesta".

Desde la Plataforma afirman que van a mantener su actividad reivindicativa y que esta multa no va a servir para intimidarlos, "si es lo que pretenden". A título personal, Castaños agradece "la solidaridad que han mostrado las 10 AMPAS de la zona, así como de la Federación de Educación de CCOO y otras organizaciones y colectivos". "Frente a los intentos del Ayuntamiento de acallar una protesta legítima, queda claro que contamos con la solidaridad y el apoyo de quienes enseñamos, de nuestros estudiantes y de sus familias", afirmó el portavoz.

La Plataforma por un Espacio Digno para Aprender agrupa a las AMPA de los centros Costa Blanca, El Faro, Albufereta, Voramar, La Almadraba, Mediterráneo, Condomina, Radio Exterior, Cabo de la Huerta y Playa San Juan, además de docentes y estudiantes. Todas las entidades mantienen la reivindicación de nuevos equipamientos educativos en una zona que consideran saturada y con necesidades no cubiertas.

Respaldo político y social

Esquerra Unida Alacant y el Partit Comunista del País Valencià (PCPV) han denunciado la apertura del expediente sancionador y han mostrado su apoyo a la Plataforma. Ambos colectivos señalan que la ordenanza de ocupación de vía pública está concebida para actividades comerciales, no para concentraciones amparadas por el artículo 21 de la Constitución y la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión.

La coordinadora de Esquerra Unida Alacant, Lucía Ibáñez, ha declarado que se trata de "una sanción totalmente injustificada" y ha recordado otros episodios recientes que, a su juicio, configuran un clima de intimidación hacia los movimientos sociales. "Hablan de una supuesta venta que nunca existió. Estas actuaciones no solo carecen de fundamento, sino que además generan un clima de intimidación hacia quienes participamos en movimientos sociales y comunitarios", ha afirmado Ibáñez, que anuncia que seguirán denunciando "estos abusos y defendiendo los derechos democráticos de la ciudadanía".