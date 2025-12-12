Ocho mil médicos en Alicante convocados a la huelga: "No somos superhéroes"

"Los médicos habíamos perdido la fe en tener una capacidad de mejora. Trabajamos en unas condiciones muy alejadas del resto de categorías profesionales en el sistema sanitario público y si no hacemos valer nuestros derechos perdemos como sociedad. No somos superhéroes, también tenemos familias, también enfermamos. Lo único que estamos pidiendo es que se nos escuche y se nos apoye. Esta huelga no va en contra de los pacientes porque también lo seremos alguna vez".

De este modo resume un médico del Hospital de Alicante el espíritu de la huelga de facultativos que culmina este viernes en la provincia de Alicante y en toda España en demanda de mejoras laborales para el colectivo.

A este paro estaban convocados los cerca de 8.000 facultativos que hay en la provincia aunque no todos han podido participar a causa de los servicios mínimos dictados por la Conselleria de Sanidad, por encima del 50 % en todos los servicios. Al menos la mitad de los facultativos han estado trabajando en los centros de salud y consultorios auxiliares o en consultas externas coincidiendo además con un pico de contagios de gripe. Urgencias hospitalarias y quirófanos funcionan como un domingo y en los PAC y PAS -las urgencias de Atención Primaria- los recursos son los de una jornada habitual para "atender la demanda urgente de la población".

El seguimiento de la cuarta y última jornada duplica en la provincia el registrado en Valencia

Cancelaciones

Ahora la Conselleria de Sanidad deberán reprogramar unas 20.000 citas y consultas canceladas estos cuatro días en la provincia de Alicante, y 60.000 en toda la Comunidad Valenciana en un sistema que de por sí ya está saturado. Son pacientes que se han quedado sin poder visitar a su médico de familia, al especialista o que no han podido realizarse una prueba programada, como una radiografía o una resonancia.

Además, unas 250 personas en la provincia que tenían una cirugía programada no han podido pasar por el quirófano porque su cirujano o anestesista se ha sumado al paro. Consultada la conselleria por el tiempo que se tardará en restablecer la "normalidad" previa y recuperar lo cancelado, este diario no ha obtenido respuesta.

Reprogramación

Sanidad sí ha indicado que "las citas anuladas se reprogramarán de manera progresiva, asumiendo una lógica demora al concentrarse citas e intervenciones programadas en cuatro días y que ahora hay que reprogramar compatibilizando la actividad ya planificada y prevista anteriormente para los próximos meses. Desde la conselleria se lamenta el perjuicio que pueda ocasionar a los pacientes la nefasta gestión del Ministerio de Sanidad, que lejos de dialogar con las partes implicadas ha provocado el mayor conflicto sanitario a nivel nacional de los últimos años".

En cuanto al seguimiento de este viernes, el Sindicato Médico CESMCV lo cifra en la Comunidad Valenciana en el 90% de los médicos que no están en servicios mínimos en los hospitales y del 70-75% en centros de salud, en la línea de las jornadas anteriores. Sanidad lo cifra en un 17,12 % de media en la Comunidad Valenciana y un 23,76 % en la provincia de Alicante, la más activa en estos paros, diez puntos por encima de la provincia de Valencia.

Unas 250 cirugías se han anulado en los hospitales alicantinos en estos cuatro días de protesta

90 horas seguidas

Con esta huelga, los médicos pretenden acabar con situaciones como las que describe el residente del Hospital Doctor Balmis Alicante, Gonzalo Chacón Oliva. "Veo a mis compañeros guardia tras guardia siempre cansados, con mucha presión asistencial, con turnos interminables, con pacientes exigentes y nosotros hora tras hora estamos ahí dando el callo con mucha paciencia. Nuestro colectivo está muy quemado, hay un nivel de bornout muy elevado".

Como consecuencia, "dejamos de lado nuestras relaciones sociales, perdemos nuestras amistades y la líbido, que todo es importante. Nos perdemos eventos familiares y muchas actividades sociales por culpa de las guardias de 24 horas. Aparte, esas horas las cobramos a un precio mucho menor que nuestra jornada normal. Hay muchas cosas que no tienen sentido y estamos un poco hartos".

Suculentas ofertas en el extranjero Como otros médicos jóvenes, el residente Gonzalo Chacón se ha planteado irse al extranjero, donde "la oferta es muy jugosa. Te abres un perfil en LinkedIn y lo primero que hacen es hablarte empresas del extranjero para que te vayas. Hay ahora mismo muchas campañas activas fuera de España para acaparar a médicos de nuestro país porque saben que estamos en una situación muy vulnerable, y que somos un objetivo muy suculento porque las condiciones son mucho mejores en el resto de Europa. Al final te genera dudas, en un futuro no sé muy bien dónde acabaré, pero si no mejoran las cosas es una opción que tendré que valorar muy seriamente".

Este residente de segundo año de Oftalmología, de 26 años, recalca que al final pierden contacto con mucha gente porque "tenemos que hacer una media de entre cinco y seis guardias al mes. Eso supone jornadas de entre 60 y 90 horas. Yo hay semanas que he estado 90 horas trabajando dentro de un hospital. Esas semanas se hacen interminables. Llevas luego un cansancio que te dura la semana siguiente y tienes que seguir con tu jornada laboral con un descanso único de 24 horas".

Tengo compañeros que a las 20 horas de trabajo se tienen que meter en un quirófano a operar a alguien. Eso es un peligro para el paciente Gonzalo Chacón — Médico residente del Hospital de Alicante

Sobre las generaciones jóvenes, indica que "tenemos mucha ambición de ser buenos en nuestro trabajo, de atender bien al paciente y dar un buen nivel de sanidad a España, pero somos seres humanos, tenemos otras necesidades y tienen que dejarnos nuestro tiempo de descanso y nuestra vida".

Además, temen por el paciente cuando llevan tantas horas. "Trabajamos peor con jornadas tan largas. Hay más fallos. Tengo compañeros que a las 20 horas de trabajo se tienen que meter en un quirófano a operar a alguien. Eso es un peligro para el paciente y nos genera una ansiedad y una presión que no debería ser la correcta".