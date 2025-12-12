Alicante celebra este sábado su Papanoelada Motera para recoger juguetes para los niños

Alicante calienta motores para una de sus citas solidarias más reconocibles de diciembre. Este sábado a las 10:30 horas tendrá lugar la Gran Papanoelada Motera, una caravana de motoristas vestidos de Papá Noel, que partirá desde la calle Río Júcar, en la esquina con la avenida de Neptuno, con el objetivo de llevar “magia sobre ruedas” por distintos puntos de la ciudad.

En esta Papanoelada podrán participar los moteros que quieran sumarse a este recorrido festivo, que contará con la recogida solidaria de juguetes para los niños.

Los puntos de entrega de los juguetes ya están habilitados en los Centros Sociales de Alicante, en la Concejalía de Bienestar Social (avenida de la Constitución, nº 1), y en la sede del grupo Vectalia (calle Aparisi Guijarro, nº 14), todos ellos en Alicante.

La actividad está organizada por APM (Ángeles Guardianes) y la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante, que animan a la ciudadanía a colaborar con un gesto que puede marcar la Navidad de muchos niños.