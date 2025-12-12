El Parque La Marjal cierra su décimo aniversario con 64.650 m³ almacenados desde su apertura

El consejo de administración de Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem), cuarto y último de 2025, ha conocido este viernes los relevantes datos del Parque La Marjal de la Playa de San Juan, que este año ha celebrado su décimo aniversario con un total de 6.300 m³ de agua recogidos en los tres episodios de lluvia en que ha entrado en funcionamiento durante este año. Desde su inauguración en 2015, esta infraestructura hidráulica de contención ha almacenado un total de 64.650 m³ de agua que se traslada posteriormente a las depuradoras y se reutiliza en la ciudad en usos diversos, como el baldeo de calles o el riego de zonas verdes.

Con una capacidad de retención de 45.000 m³, fue inaugurado en marzo de 2015 por el Ayuntamiento y la empresa mixta Aguas de Alicante con el objetivo de prevenir inundaciones en la zona de la Playa de San Juan. Ha funcionado en múltiples ocasiones, de manera destacada en 2017 (con 15.500 m³ recogidos) y 2019 (con 22.000 m³), consolidándose como un modelo de gestión sostenible del agua y un espacio de esparcimiento ciudadano. A lo largo de 2025 se ha conmemorado este éxito de colaboración público-privada con actos de diferentes índole, tanto técnicos, como institucionales, y otros lúdicos abiertos a toda la ciudadanía y visitantes.

El consejo de Aguas también ha pasado revista al “éxito” del proyecto de instalación gradual de surtidores de agua refrigerada en las ciudades que gestiona la compañía, una iniciativa que alcanza ya cifras destacables desde que se lanzó en julio de 2024, como el millón de botellas de plástico evitadas, más de 465.000 litros de agua dispensada o más de 850.000 usuarios de estas fuentes urbanas. Desde julio de 2024 se han instalado en Alicante 25 surtidores en una iniciativa conjunta con el grupo municipal de Vox.

Con los objetivos de facilitar la disponibilidad de agua de grifo a la ciudadanía y a los turistas en espacios públicos de máxima concurrencia, de aportar valor social haciendo la ciudad más amigable o el de facilitar el consumo de agua de grifo y reducir la generación de residuos, este proyecto se expande ya a otras poblaciones más allá de Alicante y entra además en su Fase IV con previsión de nuevas instalaciones en la ciudad, entre las que figura el mercadillo de Babel tras la reciente puesta en servicio de una fuente en el de Teulada.

Proyecto Smart Green para mejorar el riego y Depósito de Montepino

Al mismo tiempo, el proyecto Smart Green es una ambiciosa iniciativa que Alicante pone en marcha para transformar sustancialmente la forma en la que se riegan los parques y jardines en la ciudad para avanzar hacia una gestión más inteligente y sostenible del agua. Está dentro dentro del Plan de Digitalización Integral de la compañía y al amparo del Perte de “Digitalización del ciclo del agua”, que se financia a través de los Fondos Europeos NextGeneration EU canalizados mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Sobre el Perte de Digitalización del Agua, además, se ha realizado una revisión de la situación actual, destacando el dato de que el 100 % de las licitaciones vinculadas han sido ya tramitadas por parte de Aguas de Alicante. Con un importe total de 6.207.363,78 euros, de los que se recibirá una financiación del 84 % (5.238.128,63 €), está cofinanciado por la empresa para el resto de actuaciones no subvencionadas dentro de su Plan de Inversiones anual.

Asimismo, se ha destinado un capítulo específico al futuro Depósito de Almacenamiento de Agua potable en el Paraje de Montepino (en la zona de Las Paulinas), poniendo de relieve la reciente aprobación para la compra del terreno en el que esta infraestructura irá ubicada. Se trata de un depósito de 20.000 m³ que Aguas de Alicante ha solicitado implantar con el objetivo de mejorar el abastecimiento de la ciudad, fundamentalmente en la Playa de San Juan, La Condomina y La Albufereta, una zona que demanda gran cantidad de agua en periodo estival.

Esta infraestructura ha sido diseñada para recibir los volúmenes de agua desalinizada procedentes de la planta desaladora de Mutxamel, destinados al abastecimiento del término municipal de Alicante; en la actualidad estos volúmenes ya se están recibiendo, pero el nuevo depósito regulador mejorará la resiliencia y flexibilidad del sistema de suministro, además de atender de forma más eficiente y con mayores garantías las necesidades de abastecimiento de la ciudad y sus futuros crecimientos.

Innovación con impacto

En relación a la innovación con la que se compromete la compañía, el consejo se ha detenido en el proyecto Clara (Control y Localización de Riesgos en Agua), una iniciativa que ha sido seleccionado por Ivace+i para su financiación en el marco de la convocatoria de Proyectos Estratégicos de Innovación. Su objetivo es desarrollar tecnologías avanzadas para la detección y el tratamiento de patógenos (como coliformes y legionella) en aguas reutilizadas y entornos sanitarios, buscando garantizar la seguridad microbiológica del agua y generar alertas tempranas. Las tecnologías que se desarrollarán en el proyecto incluyen biosensores innovadores, sistemas de tratamiento avanzados o modelos predictivos basados en inteligencia artificial. Con un presupuesto total de 1.138.618,69 euros (presupuesto de Aguas de Alicante: 260.351,79), tendrá una duración de tres años.