Vacunación sin cita contra la gripe este sábado en un departamento con muchos contagios

El Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant celebrará este sábado 13 de diciembre una jornada de puertas abiertas de vacunación sin cita previa, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización frente a la gripe y el covid a toda la población. La jornada se desarrollará, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en los nueve centros de salud del departamento, cinco de ellos en la ciudad de Alicante —Gerona, Santa Faz-Ayuntamiento, Hospital Provincial-Pla, Juan XXIII y Cabo Huertas— y los otros cuatro en los municipios de El Campello, Xixona, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant.

La elección del sábado responde a la voluntad de ofrecer más opciones a las personas que, por motivos laborales u otras circunstancias, no pueden acudir entre semana. Podrán vacunarse personas adultas y menores, siempre que estos últimos acudan acompañados de sus padres o tutores legales, sin necesidad de cita previa.

Los ciudadanos pueden optar por ponerse la vacuna de la gripe y la del covid, o ambas / INFORMACIÓN

El triple de contagios

Se da la circunstancia de que los contagios de gripe son especialmente elevados en la zona de Alicante capital que corresponde a los ambulatorios adscritos al Hospital de Sant Joan con hasta 1.600 casos por cada 100.000 habitantes, casi el triple que la media española.

De hecho, el Hospital de Sant Joan sufre bastante presión asistencial estos días. "Se necesitan refuerzos de personal de todas las categorías, aunque se han conseguido para Urgencias: 6 celadores, 6 TCAE (técnicos de cuidados auxiliares) y 6 enfermeras. Faltan camas en este hospital", según han indicado tanto el personal como el sindicato CC OO.

"Con la ampliación de Urgencias estaba previsto un aumento de personal, pero este no se ha hecho como estaba planificado. Un refuerzo puntual solo para la gripe es totalmente insuficiente para la cantidad de población que atiende este departamento de Salud. Entre otros factores, hay que tener en cuenta la cantidad de residencias de personas mayores adscritas", añaden.

Puertas abiertas de vacunación en el centro de salud Hospital Provincial-Pla, como ejemplo de la vacunación de este sábado en el departamento / INFORMACIÓN

Equipos específicos

“Hemos organizado equipos específicos y un refuerzo del servicio ordinario para garantizar una atención ágil y de calidad”, ha explicado Juan Molina, adjunto de Enfermería de Atención Primaria. Los usuarios pueden optar por administrarse una sola o ambas en el mismo acto, siempre que cumplan con los criterios clínicos.

Molina ha subrayado la importancia de la vacunación, especialmente en estas fechas ya que “vacunarse no solo protege a la persona que recibe la dosis, sino también a su entorno familiar y social, contribuyendo a la inmunidad colectiva en un momento del año con más encuentros y celebraciones”.

Para que los profesionales sanitarios puedan administrar la vacuna, únicamente es necesario presentar la tarjeta SIP, lo que permite registrar la administración en el sistema sanitario.

Agendas abiertas

Por su parte, la directora de Enfermería de Atención Primaria, Fabiola Marrades, ha recordado que la jornada sin cita se suma a la actividad habitual de los centros de salud dado que “las agendas de vacunación siguen abiertas con cita previa, que puede solicitarse a través de la app, la web, por teléfono o de forma presencial. En estos momentos no existen demoras, por lo que animamos a la población a protegerse de la forma que le resulte más cómoda”.

Concepción Fernández Planelles, directoria médica de Atención Primaria, resalta que “llegar a las fiestas navideñas con una adecuada protección vacunal es una medida clave de prevención, tanto para evitar complicaciones personales como para reducir la transmisión de virus respiratorios en la comunidad”.