Subvenciones "provida", rechazo a los menores migrantes y otras 30 exigencias de Vox para el presupuesto de Alicante

Vox pone sus condiciones en Alicante para aprobar los presupuestos del 2026. Si el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quiere aprobar las cuentas del próximo ejercicio con los ultras (una intención que parece evidente tras el "acelerón" de medidas concedidas por los populares en las últimas semanas) tendrá que negociar propuestas como subvenciones para colectivos "provida" o un rechazo claro y firme a la llegada de menores migrantes.

La formación de ultraderecha ha registrado este viernes, en el último día del plazo, una batería de más de treinta medidas a incorporar en el borrador de las cuentas del próximo año. En su gran mayoría, se trata de propuestas con una partida inicial de un euro, que deberán ser ampliadas en futuras modificaciones de crédito, dado el escaso margen de maniobra que permite el hecho de que los presupuestos ya hayan pasado por Junta de Gobierno Local, obligando a suprimir de otras inversiones el importe que se quiera destinar a los nuevos proyectos.

Agenda ideológica

En este bloque de peticiones, Vox introduce nuevas partidas para continuar imponiendo su agenda ideológica y su programa electoral en el Ayuntamiento de Alicante, pese a formar parte de la oposición, con el beneplácito del ejecutivo de Barcala que, hasta ahora, no ha firmado acuerdo presupuestario con ninguna formación que no sea la de Abascal. Entre las medidas, destaca la firma de un convenio para prestar servicio a la Oficina de la Maternidad (tildada por la izquierda como "antiaborto") con la entidad "provida" Red Madre.

Los ultras justifican esta partida de 30.000 euros en que "las familias con niños pequeños o no nacidos en riesgo de exclusión son uno de los colectivos más vulnerables y es necesaria una atención municipal específica y eficaz". Además, defienden que sea este colectivo el que se ocupe del servicio al tratarse de "una fundación especialista en este ámbito que cuenta con decenas de convenios en ayuntamientos y otras administraciones públicas con notables resultados".

Ni inmigración ni cambio climático

Aunque los populares no solo tendrán que aceptar partidas presupuestarias para sumar el voto de Vox a las cuentas del 2026, sino también media decena de medidas extrapresupuestarias. En este sentido, los ultras exigen la aprobación por el Pleno municipal de una declaración institucional para respaldar el discurso de Juanfran Pérez Llorca, igualmente impuesto por los de Abascal, en lo relativo al Pacto Verde Europeo y a la inmigración ilegal.

En este sentido, el recién nombrado presidente de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón defendió la necesidad de "preservar la identidad" española, y tildó de "amenaza" el acuerdo medioambiental aprobado en Europa, con el respaldo de su propio partido, el PP. Sobre la inmigración, Llorca volvió a comprar los postulados de Vox y abogó por "ordenar la inmigración desde el sentido común, el acuerdo y el consenso", respetando los "valores culturales, normas sociales, y convicciones democráticas".

Además, las enmiendas de los ultras contemplan también un "estudio del padrón municipal", para evitar "situaciones de fraude" a la hora de acceder a ayudas públicas. "Solicitamos la apertura de una partida para evaluar la realidad y la certeza de los empadronados en la ciudad de Alicante", señalan.

Al margen de estas peticiones, el documento registrado por Vox contempla una batería de más de 30 medidas, que incluyen inversiones en los barrios y un recorte presupuestario al "chiringuito" que representa el Consell de la Joventut, "controlado por la izquierda" según los de Abascal.

En concreto, se fija la elaboración de un plan integral para el Casco Antiguo y otro para San Antón; proyectos de reurbanización en el barrio del Cementerio, Vistahermosa, Divina Pastora, la plaza San Cristóbal, la fuente de la plaza América o el parque de la nadadora Carmen Soto; el diseño del nuevo centro social de Playa de San Juan; la redacción del Plan Director del castillo de San Fernando; o la colocación de baños públicos en zonas turísticas.

También se exigen inversiones deportivas en el polideportivo de Carolinas, la pista de petanca de Ciudad de Asís o el pabellón Vicente Crespo de Florida-Babel; la restauración de elementos del paseo de Gómiz, junto a El Postiguet; la instalación de juegos infantiles para niños con discapacidad en parques; la rehabilitación integral del Ayuntamiento y de la plaza "Bola de Oro"; más sombrajes en viales comerciales; el estudio para la creación de un área de autocaravanas; la promoción de la Oficina Antiokupas; incrementar en 8.000 euros las ayudas al alquiler joven, recién duplicadas, hasta los 248.000 euros en total; y reparaciones en parque Juan Pablo II.

Negociación

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha manifestado que en el borrador del PP "ya se incluyen los más de 7 millones y medio de euros del plan de choque de limpieza de Vox, así como la rebaja del IBI". No obstante, considera que es un documento "muy ajustado" por lo que se han visto obligados a "incluir enmiendas de un euro, para ser dotadas posteriormente vía modificación de crédito".

"Ahora emplazamos al Partido Popular a sentarse a negociar tanto las enmiendas como aquellas medidas extra presupuestarias que vamos a exigir", ha añadido Robledillo. Al respecto, ha destacado la "mejora de empleo" de los mandos de la Policía Local, "respaldar el discurso de Juanfran Pérez Llorca" en lo relativo al Pacto Verde Europeo y a la inmigración ilegal, la "ejecución inmediata de lo programado en materia de vivienda" y la "mejora" de las bases de ayuda al alquiler joven, entre otras medidas que ha asegurado que anunciarán en próximos días.