La borrasca Emilia llega a Alicante: estos son los municipios donde debes sacar el paraguas

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene una clara protagonista para este fin de semana: la borrasca Emilia. Se espera que este temporal afecte especialmente a Canarias y el sur de la península, si bien se dejará caer por todo el territorio ibérico a partir de este viernes 12 de diciembre y todo el fin de semana. Lo hará en forma de precipitaciones y tormentas que afectarán tanto al interior como al litoral de la provincia de Alicante que, según se espera, se intensificarán de domingo al lunes.

El tiempo en Alicante

La jornada se presenta muy nubosa, con ambiente gris y pocos claros. La lluvia será escasa y poco probable, aunque puede caer alguna gota suelta por la tarde. Se esperan entre 8 y 18 grados, con humedad alta desde primera hora. Viento moderado del este y nordeste, con sensación fresca al anochecer.

Fin de semana: sábado pasado por agua y con viento más fuerte; el domingo continuará la lluvia, con riesgo de tormenta.

El tiempo en Elche

Cielos cubiertos casi todo el día, con opción de lluvia débil y dispersa en las horas centrales. No se prevé un episodio continuo, pero el ambiente será húmedo y algo desapacible. Temperaturas entre 7 y 17 grados, sin grandes cambios a lo largo del día. Viento flojo a moderado, con humedad muy alta al amanecer.

Fin de semana: sábado con lluvias y viento intenso; el domingo seguirá lloviendo y podrían aparecer tormentas.

El tiempo en Benidorm

Viernes de cielo cerrado, con lluvias débiles que irán ganando presencia conforme avance la tarde. La probabilidad de precipitación sube claramente en las últimas horas del día. Se esperan entre 11 y 17 grados, con ambiente suave pero húmedo. Viento moderado del norte, sin grandes rachas destacables.

Fin de semana: sábado de lluvia casi segura; el domingo continuará el episodio y no se descartan tormentas.

El tiempo en Elda

Día muy nuboso, con lluvia débil intermitente a partir del mediodía y tarde más movida que la mañana. A primera hora hará frío, con humedad elevada y sensación de abrigo. Temperaturas entre 6 y 16 grados, con bajón notable al caer la tarde. Viento flojo en general, con cambios de dirección durante el día.

Fin de semana: sábado con lluvia y rachas de viento; domingo con lluvia y posibilidad de tormenta.

El tiempo en Torrevieja

Cielo cubierto desde primera hora y lluvia con continuidad durante gran parte del día. Las precipitaciones serán más claras por la tarde y, sobre todo, de cara a la noche. Temperaturas entre 11 y 17 grados, con ambiente muy húmedo y sensación de bochorno frío. Viento moderado, con rachas que pueden apretar al final de la jornada.

Fin de semana: sábado con lluvia asegurada y viento más intenso; domingo seguirá lloviendo y podría haber tormentas.

El tiempo en Orihuela

Viernes gris, con lluvia débil pero frecuente y sin apenas tregua en algunos tramos. El cielo permanecerá cerrado y la humedad se mantendrá alta, especialmente por la mañana. Temperaturas entre 8 y 16 grados, con ambiente fresco y sensación húmeda. Viento flojo a moderado, sin rachas destacables.

Fin de semana: sábado muy lluvioso; domingo seguirá el agua y puede aparecer tormenta.

El tiempo en Alcoy

Jornada inestable, con cielo cubierto y lluvia débil que se notará más por la tarde y noche. La mañana arrancará fría y húmeda, con sensación de invierno en el interior. Temperaturas entre 5 y 14 grados, con máximas contenidas. Viento flojo, aunque el ambiente será más desapacible por la lluvia que llegará hoy.

Fin de semana: sábado totalmente lluvioso; domingo continuará el episodio con tormenta posible.

El tiempo en Dénia

Viernes marcado por la lluvia, con precipitaciones que se activarán con fuerza a partir del mediodía y seguirán por la tarde. Cielo cubierto y sensación húmeda constante junto al mar. Temperaturas entre 8 y 17 grados, con noche templada para la época. Viento flojo a moderado, con humedad muy alta.

Fin de semana: sábado con lluvia generalizada; domingo seguirá lloviendo y puede llegar acompañada de tormenta.