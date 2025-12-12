Tristeza en la Hermandad de Santa Cruz de Alicante por la muerte de Antonio Bañuls

El barrio y la Hermandad de Santa Cruz se encuentran de luto por el fallecimiento de Antonio Bañuls García, miembro muy querido de la comunidad y propietario del bar "El Rincón de Antonio". Su pérdida ha generado una profunda tristeza entre vecinos y amigos, quienes destacan su carácter cercano y su compromiso con las tradiciones del barrio.

Antonio y su familia estaban estrechamente ligados a la Hermandad, participando activamente en las Cruces de Mayo y en numerosas actividades comunitarias. Su bar era un punto de encuentro habitual para los vecinos, un espacio que reflejaba su calidez y cercanía. Desde la Hermandad, han querido despedirle con palabras llenas de afecto: "Descansa en paz, Antoñito".

Los interesados en ofrecer el último adiós podrán hacerlo en el Tanatorio La Siempreviva, en la sala 4, a partir de este viernes 12 a las 20:00 horas. El responso se celebrará el domingo 14 de diciembre a las 10:15 horas.

El Hermano Mayor de la Hermandad de Santa Cruz, Moncho Riquelme, recordó a Antonio como "una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar" tanto con la hermandad como en las fiestas del barrio de Santa Cruz, de las que también formaba parte. El presidente de la hermandad señaló que Antonio "estuvo muy implicado en las hogueras de la plaza del Carmen y de Puente Villavieja y siempre trabajó por la hermandad y por todos nosotros. Antonio estaba presente en cada actividad, en cada fiesta, siempre pendiente de que todo saliera bien".

Antonio Bañuls será recordado por su generosidad, su amistad y el vínculo profundo que mantenía con su barrio, dejando una huella imborrable en quienes lo conocieron.