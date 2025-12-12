Los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartan: "No hay voluntad de hacer nada"

En la Zona Norte de Alicante podría parecer que no pasa el tiempo. Sus vecinos ven cómo van y vienen los distintos gobiernos locales sin que ninguno atienda las urgentes demandas de un conjunto de barrios que cada vez adolece de un mayor abandono municipal. "Estamos hartos, no hay intención de arreglar nada", lamentaban en la reunión de la Junta de Distrito celebrada este jueves. Un encuentro en el que el cansancio de uno de los vocales, Paco Camacho, se materializó en su renuncia, tras décadas de lucha vecinal.

La noticia de la marcha del representante de Juan XIII pilló desprevenidos a muchos de los presentes que, aunque sabían de la sensación de frustración que arrastraba, no esperaban que fuese a tomar la decisión de abandonar su portavocía. "No hay voluntad política de hacer absolutamente nada", lamentó Camacho durante su intervención.

Un sentir generalizado entre los vocales que integran la Junta de Distrito número 2, la que abarca los barrios de Ciudad Jardín, Colonia Requena, Cuatrocientas Viviendas, Divina Pastora, Juan XXIII, Parque Lo Morant, Villafranqueza, Virgen del Carmen, Virgen del Remedio, Pla de la Cova, Garbinet, Altozano, Pla Bon Repós, Nou Alacant y Benisaudet. Precisamente, buena parte de las zonas que concentran la menor renta media por habitante de la ciudad.

"Es desesperante"

"Estamos hartos de que el Ayuntamiento no haga nada, hay inversiones para todos los barrios menos para los de la Zona Norte", critica María Eva Coloma, presidenta de la Asociación de Vecinos de Virgen del Remedio. "No se ve ninguna intención de mejorar por parte del gobierno municipal y es desesperante", lamenta. En este sentido, Coloma ha manifestado que todos los vocales "comparten" el pesar de Camacho, y que su marcha será "muy notable", porque se trata de un representante "comprometido con su barrio".

En cualquier caso, la portavoz de Virgen del Remedio ha querido destacar que el malestar "no es en absoluto con la concejala Begoña León (PP) como presidenta de la Junta de Distrito". Coloma sostiene que, en las reuniones, la edil popular "siempre escucha, deja participar a todo el mundo y responde a las preguntas que se le plantean", por lo que "no hay queja alguna" con su papel.

No obstante, la satisfacción no es tal con su equipo de gobierno: "Llevamos décadas así, ni meses ni años. Siempre viendo cómo se anuncian millones para otros barrios, que nos parece perfecto, pero nunca para la Zona Norte", ha lamentado Coloma. En este sentido, pone como ejemplo el parque Lo Morant, cuyas obras llevan paralizadas desde principios de 2022, cuando la empresa responsable de los trabajos se "fugó", sin concluir la actuación. "Quitaron los bancos y papeleras para que entraran los obreros, pero no los han vuelto a poner. Mientras que las zanjas que hicieron eran de unos 20 centímetros y ya serán de medio metro", señala la presidenta vecinal.