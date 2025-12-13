Alicante concluye las viviendas públicas de El Portón tras casi 20 años de retrasos

El Ayuntamiento de Alicante ha dado por terminadas las 15 viviendas para alquiler joven de El Portón, en el Casco Antiguo, un proyecto que se cierra tras casi dos décadas de retrasos desde que obtuvo licencia en 2006 y 18 años después de la primera piedra, en 2007. El Patronato Municipal de la Vivienda ha recepcionado la obra y ha iniciado el proceso para seleccionar inquilinos de hasta 35 años con la previsión de entregar las llaves en febrero.

La promoción, ubicada entre las calles Álvarez y San Bartolomé, ha sido finalizada por Gestaser Obras y Servicios S.L. por 1.413.398,33 euros, tras varios reinicios, el último de ellos emprendido hace trece meses y que culmina, además, con cuatro meses de retraso. El alcalde, Luis Barcala, y el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, visitaron el edificio ya concluido, que incorpora un ascensor cuyo uso se compartirá con vecinos del barrio de Santa Cruz con problemas de movilidad. Además, la obra mejora la urbanización del entorno, con una travesía peatonal y una nueva plaza.

Vista del edificio, recepcionado este sábado por el Ayuntamiento. / Ernesto Caparros

El programa incluye 14 apartamentos tipo estudio de unos 33 metros cuadrados de media, con terraza, y una vivienda tutelada en planta baja para uso compartido destinada a personas con movilidad reducida, con capacidad para ocho personas. Además, el inmueble dispone de lavandería y un local comunitario, cuenta con calificación energética B y la constructora asumirá el mantenimiento durante tres años.

El Ayuntamiento sitúa el alquiler medio en torno a 120 euros mensuales, y los inquilinos serán seleccionados a través del censo de demandantes del Programa Municipal de Emancipación para Jóvenes.

Años de interrupciones y reinicios

Pero el final de la obra llega después de un recorrido lleno de interrupciones. La construcción se detuvo por primera vez en 2010, cuando parte del presupuesto tuvo que destinarse a consolidar la muralla del barrio de Santa Cruz, lo que llevó a liquidar el contrato en 2013. Años después, el proyecto se reactivó en 2021, con un contrato adjudicado a Categor Obras y Servicios y un inicio oficial el 13 de diciembre de 2021, con una fecha de finalización prevista para junio de 2023. Sin embargo, los problemas con el contratista y los retrasos desembocaron en la rescisión del contrato en octubre de 2023.

La reanudación definitiva llegó con una nueva adjudicación a Gestaser, anunciada en octubre del año pasado, y ahora el Consistorio da por finalizada la promoción. En paralelo, el Patronato mantiene otra actuación en San Gabriel: se trata de la reforma de las antiguas casas de maestros para habilitar otras 14 viviendas de alquiler destinado a la emancipación juvenil, con una inversión de 1.380.637,51 euros. El edil Carlos de Juan ha comentado que estas obras avanzan en los plazos previstos y su finalización está prevista para el próximo verano.

Promesa de seis mil viviendas

En la largamente esperada recepción de las 15 viviendas de El Portón, el primer edil ha querido destacar que "las políticas de vivienda son una prioridad para el equipo de gobierno, de ahí que además de las promociones del Patronato de la Vivienda hemos cedido cinco parcelas para edificar 220 viviendas protegidas dentro del Plan Vive de la Generalitat y estamos promoviendo suelo y nuevos desarrollos con el objetivo de impulsar la construcción de más de 6.000 viviendas, con hasta un 40% de las mismas de protección pública". Por lo pronto, esta es la única promoción de vivienda municipal que concluye el Ayuntamiento en los últimos tres mandatos.