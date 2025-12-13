Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante realiza una jornada de vacunación sin cita previa con una participación inferior a la esperada

La alta incidencia en la población alicantina, que triplica la media nacional, no se traduce en una mayor movilización en una jornada destinada a facilitar el acceso a la inmunización frente a la gripe y el covid

Arranca la vacunación sin cita contra la gripe en los centros de salud del departamento de Sant Joan d'Alacant

Arranca la vacunación sin cita contra la gripe en los centros de salud del departamento de Sant Joan d'Alacant / Alex Domínguez

Juan Fernández

Juan Fernández

Alicante ha habilitado este sábado una jornada de vacunación sin cita previa que ha registrado una participación inferior a la prevista. El Departamento de Salud Alicante–Sant Joan d’Alacant impulsó esta iniciativa con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización frente a la gripe y el covid, especialmente entre aquellas personas que no pueden acudir a los centros de salud en horario laboral. Sin embargo, la respuesta ciudadana ha sido limitada y la afluencia a los ambulatorios ha quedado por debajo de las expectativas iniciales.

La iniciativa se ha desarrollado entre las 9 y las 14 horas de manera simultánea en los nueve centros de salud del departamento, cinco de ellos en la ciudad de Alicante —Gerona, Santa Faz-Ayuntamiento, Hospital Provincial-Pla, Juan XXIII y Cabo Huertas— y los cuatro restantes en El Campello, Xixona, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant. De esta manera, se intentaba dar soluciones al aumento de la gripe en el grueso de la población alicantina, que triplica la media nacional.

La convocatoria en fin de semana ha respondido también a la intención de ampliar las opciones de vacunación para aquellas personas que no pueden acudir a los centros sanitarios en horario laboral. Durante la jornada han podido vacunarse tanto personas adultas como menores de edad, en este último caso acompañados por sus progenitores o tutores legales, sin necesidad de solicitar cita previa. Los usuarios, de esta manera, han tenido la posibilidad de recibir la vacuna de la gripe, la del covid o ambas de forma simultánea.

Un momento de la jornada de vacunación sin cita previa

Un momento de la jornada de vacunación sin cita previa / INFORMACIÓN

Repunte gripal en el área de Alicante

La jornada ha coincidido con un contexto de elevada incidencia de gripe en el área de Alicante capital que corresponde a los ambulatorios adscritos al Hospital de Sant Joan, donde se han registrado hasta 1.600 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que prácticamente triplica la media nacional. Esta situación ha incrementado la presión asistencial en el hospital, especialmente en el servicio de Urgencias.

No obstante, y pese al contexto de elevada incidencia de gripe en la provincia, la campaña no ha logrado movilizar a un número significativo de usuarios, lo que ha generado cierta preocupación entre los profesionales sanitarios, que insisten en la importancia de la vacunación como herramienta clave para aliviar la presión asistencial en los hospitales, más concretamente durante los meses de invierno.

