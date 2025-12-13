Alicante vuelve a rodar por la solidaridad en la Papanoelada

Alicante ha vuelto a rugir este sábado al ritmo de la solidaridad. Cerca de medio millar de motoristas han recorrido las principales calles de la ciudad en la tercera edición de la Papanoelada, una iniciativa benéfica ya consolidada en el calendario navideño alicantino con el objetivo de que ningún niño se quede sin regalo estas fiestas.

La caravana ha partido a las 10:30 horas desde la avenida Neptuno y ha atravesado distintos barrios de la ciudad hasta finalizar en el pabellón Pitiu Rochel, donde los participantes han sido recibidos con una chocolatada de bienvenida. Según el Ayuntamiento, la participación ha sido similar a la registrada en la edición del año pasado, confirmando la estabilidad y el arraigo de esta cita solidaria.

Participantes de la iniciativa. / Alex Domínguez

El evento, organizado por la Liga Unión Motoristas Alicante (Luma) y Ángeles Guardianes, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante y ha permitido recoger cientos de juguetes nuevos que se distribuirán entre familias en situación de vulnerabilidad social. Durante las últimas semanas, ciudadanos y empresas han contribuido con sus donaciones a través de distintos puntos habilitados en la ciudad.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, que ha participado en el recorrido junto al edil de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha destacado "la impresionante acogida que ha tenido esta tercera edición, tanto por el número de moteros como por el volumen de juguetes recogidos". León ha subrayado que la Papanoelada "se ha convertido en una cita solidaria ineludible en Alicante, con un mensaje claro: que ningún niño se quede sin un juguete en Navidad".

Puntos de recogida

El Ayuntamiento ha habilitado como puntos de recogida la sede de la concejalía de Bienestar Social, los centros sociales municipales y la sede de Vectalia, facilitando así la participación ciudadana en esta campaña solidaria.

Durante su recorrido, los motoristas han atravesado vías emblemáticas como Alfonso el Sabio, la plaza de los Luceros, Maisonnave o la Gran Vía, llamando la atención de vecinos y viandantes y convirtiendo la ciudad en un escaparate de espíritu navideño y compromiso social.

Con esta tercera edición, la Papanoelada se afianza como una de las iniciativas solidarias más visibles de la Navidad alicantina, uniendo motor, convivencia y ayuda social en una jornada que ya es tradición.