El MOE celebra en Alicante 64 años entre homenajes a los caídos y exhibición militar

Una jornada de homenaje y celebración. El Mando de Operaciones Especiales (MOE) en Alicante conmemoró este sábado el sexagésimo cuarto aniversario de las Unidades de Operaciones Especiales españolas con una parada militar en el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete de Rabasa. Además de celebrar este hito, el acto incluyó, como cada año, un emotivo momento de recuerdo a los militares que han dado su vida por España.

La meteorología acompañó la solemnidad de la jornada, con una ligera brisa fresca que no impidió que el cuartel se vistiera de gala para reconocer la labor de numerosos efectivos del Ejército de Tierra adscritos al Ministerio de Defensa. Distribuidas por todo el espacio, las diferentes unidades participantes estuvieron presentes junto al Jefe de la Fuerza, el coronel José Ignacio Valverde Moreno, en un acto marcado por la disciplina y el estricto protocolo militar.

Desplegadas a lo largo y ancho del lugar, participaron el Grupo de Operaciones Especiales Valencia III, el Grupo de Operaciones Especiales Tercio del Ampurdán IV, la XIX Bandera de Operaciones Especiales Legionaria C. L. Maderal Oleaga, el Grupo de Cuartel General del MOE y la Unidad Logística de Operaciones Especiales. La ceremonia contó con la aportación melódica de la Unidad de Música del Cuartel General de Alta Disponibilidad de Valencia, mientras que la bandera se colocó en formación bajo la supervisión del Mando de Operaciones Especiales de Alicante.

El Mando de Operaciones Especiales conmemora en Alicante sus 64 años de historia / Alex Domínguez

Flanqueando a las unidades, se exhibieron diversos vehículos de movilidad táctica, entre ellos motocicletas Suzuki 400 cc, vehículos ligeros Polaris y Neton MK2, así como vehículos medios de Operaciones Especiales, completando un despliegue que combinó disciplina, logística y capacidad operativa. Y todo ello, seguido de cerca por las miradas de un gran número de invitados y familiares que no quisieron perderse un año más la cita anual de los "Boinas Verdes".

El acto estuvo presidido por el Coronel Jefe del Mando de Operaciones Especiales y Comandante Militar de Alicante, Miguel Ángel Jiménez Parejo, y contó con la presencia de destacadas autoridades civiles y militares, entre las que se encontraban el Subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves; el vicerrector de la Universidad de Alicante, Salvador Ivorra; y el deán de la Concatedral de San Nicolás, Ramón Egío.

Una emotiva parada militar

Los símbolos nacionales dieron comienzo al acto con la tradicional incorporación de la bandera a su puesto en formación y la interpretación del himno español. Tras ello, la autoridad que presidía el acto, el jefe del cuerpo militar de élite, Miguel Ángel Jiménez Parejo, pasó revista de la fuerza en formación y expuso unas palabras públicas en recuerdo de los militares que erigieron los cimientos del MOE.

Un momento de la ofrenda en homenaje a los caídos por defender España / ALEX DOMINGUEZ

Uno de los momentos más emotivos fue la despedida de la bandera del personal del Mando de Operaciones Especiales que este año ha pasado a la reserva, así como la imposición de condecoraciones y la entrega de los diplomas Guerrilleros Distinguidos, que reconocen la trayectoria y el compromiso de los integrantes de la unidad. En esta edición, el Premio al Guerrillero más Antiguo recayó en el Cabo Mayor Juan Iván Gil Lillo.

El acto incluyó un sentido homenaje a todos los militares que, a lo largo de la historia, han dado su vida por España. Al ritmo de la canción La muerte no es el final, los guiones y banderines de las unidades se dirigieron al monolito conmemorativo, donde se rindió homenaje a los soldados caídos de todas las épocas. La ceremonia culminó con la ofrenda de una corona, depositada por la Bellea del Foc, Marta Lledó, y por Daniela Muñoz Morales, esposa del guerrillero más antiguo, cerrando así una jornada marcada por la solemnidad, el reconocimiento y la tradición militar. Por último, el desfile militar puso el broche de oro a una velada culminada por una ovación del personal civil asistente.

Un trasfondo histórico: creación de las unidades guerrilleras

Esta celebración anual tiene la intención de poner de manifiesto la importancia del Mando de Operaciones Especiales, que se creó entre los años 60 y 80 con la finalidad de constituir un embrión de unidades guerrilleras que actuasen en caso de invasión del territorio nacional, además de ser útiles como contraguerrilla en caso de revueltas internas. De esta manera, se crearon veinticinco Compañías de Operaciones Especiales distribuidas por toda España.

Más tarde, en la década de los 80, las Fuerzas Armadas se adaptaron a unas nuevas estructuras, integrándose en una unidad superior bajo el nombre de Grupos de Operaciones Especiales (GOE), pasando a trabajar en apoyo a las fuerzas convenciones y aumentando su capacidad de planteamiento, conducción y sostenimiento de las operaciones especiales. Los tiempos cambiaban y, por tanto, la naturaleza militar también.

Ya en 1997, y tras una nueva reestructuración, se planteó la conveniencia de constituir un Mando, por encima de los GOE, trasladándose desde Jaca al Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete. Actualmente, algunas unidades del MOE se encuentran desplegadas en Irak, dentro de la Operación A/I de la Coalición Internacional contra el Daesh, instruyendo a unidades contraterroristas del ejército y de la policía iraquí. También se realizan actividades en países como Túnez, Senegal o Mauritania, dentro del concepto de Seguridad Cooperativa.