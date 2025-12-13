La plataforma "Alicante ¿a dónde vas?" iniciará reuniones con vecinos por el impacto de los pisos turísticos en los barrios

La plataforma crítica con el turismo en Alicante "Alicante ¿a dónde vas?" ha anunciado que comenzará a reunirse con asociaciones de vecinos de distintos barrios para analizar el impacto del aumento de las viviendas de uso turístico y coordinar acciones informativas. El primer encuentro está previsto a principios de febrero con la asociación "El Templete" de Benalúa, donde se estudiará cómo afecta esta situación a un barrio residencial.

Este anuncio se realizó durante una charla informativa celebrada este sábado en el Ateneu Popular Pla-Carolinas, a la que asistió una decena de personas. El encuentro sirvió para poner en común la situación actual de los pisos turísticos en la ciudad y explicar los últimos movimientos del Ayuntamiento de Alicante en esta materia.

Un momento de la charla informativa de la plataforma "Alicante, ¿dónde vas"?. / Alex Domínguez

En este contexto, la plataforma abordó la reciente decisión municipal de prorrogar la moratoria de nuevas licencias de viviendas turísticas durante todo 2026. La Junta de Gobierno ha aprobado una modificación del PGOU que limita dónde y cómo pueden implantarse nuevos alojamientos turísticos, fijando un límite máximo de plazas por habitante y prohibiendo nuevas licencias en zonas saturadas, salvo excepciones para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Además, se exige acceso independiente en edificios residenciales y se prohíben los pisos turísticos en bajos comerciales de calles principales.

El documento pasará ahora al Pleno de diciembre, un trámite clave para extender la suspensión de licencias hasta enero de 2027 mientras se aprueba definitivamente la nueva normativa.

Propuestas

Preguntado por si la plataforma presentará alegaciones o propuestas, Julio Aracil explicó que “todavía no tenemos ninguna propuesta, tenemos algunos días para barajarlo”. En este sentido, señaló que si finalmente se presenta alguna iniciativa “será de forma individual por un miembro de la plataforma o a través de una asociación de vecinos”, y añadió que “tendremos que ver la fuerza que tiene la plataforma y habrá que trabajarlo a nivel más técnico”.

Aracil recordó que la posición del colectivo es clara: “La propuesta de la plataforma siempre ha sido que no haya viviendas de uso turístico nuevas, o sea que la legislación prohíba las nuevas hasta que la situación de la vivienda no sea mejor en la ciudad, ya que es bastante compleja”. A su juicio, “el objetivo del Ayuntamiento parece que es convertir la ciudad en un parque de atracciones”.

Plano de la ciudad con las zonas saturadas marcadas en rojo. / INFORMACIÓN

Otro miembro de la plataforma, Juan Ortega, subrayó la necesidad de reforzar la comunicación: “Como plataforma deberíamos abrir un canal de difusión para estas ideas y actualizar a muchas asociaciones a las que les preocupa este tema, sobre todo los cambios que están haciendo desde el Ayuntamiento con la vivienda turística en la ciudad”.

Sobre salir a la calle

Sobre posibles movilizaciones, Ortega indicó que “las manifestaciones dependen del hartazgo de la ciudadanía”, y apuntó que “en invierno en Alicante no es el mejor momento”. Aun así, aseguró que “no paramos de hacer acciones aunque sean pequeñas y eso va calando”, y avanzó que mantienen pendientes reuniones con vecinos y vecinas.

La plataforma también tiene previstas nuevas charlas, encuentros vecinales y el visionado de documentales sobre el impacto del turismo en otras ciudades. Según Aracil, “el objetivo de la plataforma de cara al próximo año es hacer actividades más pequeñas donde se pueda dar a conocer la problemática con ejemplos que están pasando aquí mismo” y, especialmente, “empezar a trabajar mucho con los vecinos en los próximos meses”.