El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia llega a la provincia y activa la alerta amarilla en el litoral norte para mañana

Cielos cubiertos y chubascos protagonizan la provincia de Alicante, con un ligero enfriamiento de las temperaturas mínimas, aunque las máximas siguen rozando los casi 20ºC. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este sábado 13 de diciembre pronostica una jornada meteorológica de transición, con fenómenos que se parecen algo más a la Navidad que se asoma con la llegada de la borrasca Emilia.

Para mañana, domingo 14 de diciembre, la Aemet ha activado la alerta amarilla en el litoral norte del territorio. El aviso indica que podrá haber precipitaciones acumuladas en una hora de 30mm y en 12 horas de 60mm.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá un día inestable, con sol por la mañana, intervalos nubosos y chubascos intermitentes, que se reducirán al final de la jornada. Las temperaturas se moverán entre 13ºC y 18ºC, con ambiente suave al mediodía. El viento será moderado y variable, con brisas suaves del este y del noreste. La humedad alcanzará valores altos por la noche, rozando el 80%.

El tiempo en Elche

Elche amanecerá con los cielos cubiertos con lluvias débiles previstas para la primera parte del día. Las temperaturas oscilarán entre 12ºC y 18ºC, con una tarde algo más tapada. El viento se mostrará cambiante, aunque soplará moderado en general. La humedad subirá de forma notable al anochecer, cuando llegará al cien por cien.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá una jornada lluvias, con cielos nubosos. Las temperaturas irán de 13ºC y 17ºC, dejando un ambiente templado. El viento será moderado del noreste durante buena parte de la jornada. La humedad permanecerá entre valores medios y altos, aumentando por la tarde rozando el 100%.

El tiempo en Elda

Elda tendrá un día inestable, con nubes durante toda la jornada y lluvias intermitentes. Las temperaturas irán de 9ºC a 17ºC, con sensación fresca a primera hora. El viento será débil, con cambios de dirección a lo largo del día. La humedad será elevada al final de la jornada, cuando podría formarse bruma.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un sábado gris, con cielos muy nubosos de principio a fin y con precipitaciones. Las temperaturas se situarán entre 14ºC y 18ºC, con una tarde templada pese a la falta de sol. El viento soplará noreste. La humedad será alta durante toda la jornada, con picos cercanos al cien por cien.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un día cerrado, con el cielo muy nuboso y lluvias previstas durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 11ºC y 17ºC, con un ambiente suave al mediodía. El viento soplará del noreste al este y disminuirá su fuerza al caer la tarde. La humedad alcanzará valores muy altos al amanecer y al final del día.

El tiempo en Alcoy

Alcoy amanecerá con niebla y ambiente frío. A todo ello, se le unirán las nubes y 100% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Las temperaturas se moverán entre 10ºC y 13ºC, con una tarde fría y sin sol. El viento será moderado y de direcciones cambiantes. La humedad se mantendrá alta durante todo el día, especialmente a primera hora.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un día cubierto con un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 10ºC y 18ºC. El viento será moderado y la humedad será muy alta, especialmente en los momentos de mayor nubosidad.