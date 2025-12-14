Alicante invertirá 67.700 euros en la remodelación de las pistas deportivas de Juan XXIII

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la convocatoria de un concurso para contratar las obras de remodelación de las pistas deportivas de la calle del Barítono Paco Latorre, en el barrio de Juan XXIII, que contemplan la renovación de las dos canchas de fútbol sala y baloncesto, con un presupuesto base de licitación de 67.754,59 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El proyecto contempla la adecuación completa de las canchas, con una separación de dos metros entre ellas, espacio que se utilizará como pasillo para facilitar el acceso y el paso. También se incluye la renovación del pavimento, el reacondicionamiento del cerramiento, compuesto por mallas de simple torsión, y la mejora de la iluminación deportiva, sustituyendo los focos actuales por otros "más modernos".

Además, se instalarán nuevos elementos de mobiliario urbano para facilitar el "uso y disfrute" de este recinto deportivo situado detrás del retén de la Policía Local en Juan XXIII, cuya reforma también se encuentra en fase de licitación por 450.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

“Esta nueva actuación en Barítono Paco Latorre se suma a la aprobada el pasado 25 de noviembre por la Junta de Gobierno de los proyectos para remodelar las pistas deportivas de los barrios Colonia Requena, Garbinet y Nou Alacant, también en la zona Norte, por importe de 265.255 euros y un plazo de ejecución de tres meses”, ha destacado la concejala de Infraestructuras, Cristina García; y se enmarcan dentro de los acuerdos del equipo de Gobierno con el grupo municipal Vox.

García ha subrayado “la apuesta” del Ejecutivo municipal por la mejora de las instalaciones deportivas en la zona Norte y ha recordado otros proyectos en marcha en las inmediaciones de estos barrios como la futura Ciudad del Baloncesto en Garbinet, que impulsa la Fundación Lucentum entre la Gran Vía y la Vía Parque, y el complejo de tecnificación deportiva en la misma Vía Parque, entre Los Ángeles, Tómbola, San Agustín y Rabasa, que diseñan la Generalitat y el Ayuntamiento.