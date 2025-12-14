Poeta Quintana: una calle con aroma a Mercado, entre comercios históricos y 'brunchs' de moda

A pocos pasos del Mercado Central comienza una calle que, desde finales del siglo XIX, concentra uno de los ejes comerciales más reconocibles de Alicante. La calle Poeta Quintana, que se prolonga hasta General Marvá, concentra en un trayecto más de un siglo de actividad económica, vida vecinal y cambios urbanos. Es una calle con personalidad, donde conviven negocios familiares, talleres mecánicos históricos, gastrobares, brunchs y un vecindario unido.

Quintana, diversa y constante, también es imperfecta, con quejas habituales por la habitual falta de limpieza o el impacto de los apartamentos turísticos. Pero, pese a todo, sigue siendo una calle con carácter propio: un escaparate vivo de la ciudad. En esta realidad se enmarca esta nueva entrega de "La calle es nuestra", la serie de reportajes de INFORMACIÓN que recorre las vías más relevantes de Alicante. "La calle está muy bien. Yo soy de siempre en los comercios, pero sobre todo en la mercería, ahí estoy como en casa", afirma Loli Barceló, vecina de la calle.

La calle está muy bien. Yo soy de siempre en todos los comercios, pero sobre todo en la mercería, ahí estoy como en casa Loli Barceló — Vecina

Una impresión que comparten comerciantes como José Miguel Fenoll, para quien la vitalidad de la zona es uno de sus puntos fuerte: "Están todos los locales prácticamente llenos, la gente viene, le gusta, hay de todo, es una calle en la que se puede disfrutar del comercio y del ocio. Tenemos de todo, es una pasada".

Están todos los locales prácticamente llenos, la gente viene, le gusta, hay de todo, es una calle en la que se puede disfrutar del comercio y del ocio José Miguel Fenoll — Comerciante

Una historia marcada por el comercio

El origen de tanta actividad en la calle Poeta Quintana siempre ha girado alrededor del Mercado Central, inaugurado en 1921. Durante décadas, Poeta Quintana funcionó como una prolongación natural del mercado, en una época en la que sus aceras se llenaban de puestos de frutas, verduras e, incluso, utensilios de cocina. El trasiego era constante y dio forma a una calle donde cada oficio tenía un espacio, incluso el de periodista, ya que en esta calle fue donde, en 1941, nació INFORMACIÓN.

Esa memoria sigue entre quienes trabajan hoy en día en Poeta Quintana. "En esta calle me cuentan las clientas que había un mercadillo, se vendía verdura hace muchos años. Aquí empezó INFORMACIÓN", explica la comerciante Patricia Palao, que destaca gran cantidad de comercios que aún persiste: "Seguimos teniendo mucha diversidad de comercios en la calle".

En esta calle me cuentan las clientas que había un mercadillo, se vendía verdura hace muchos años. Aquí empezó el periódico INFORMACIÓN Patricia Palao — Comerciante

La percepción de continuidad también la comparte Rosa Gisbert, vecina de la zona, que define la calle con una comparación habitual entre quienes la recorren. "Esta calle continúa siendo toda dedicada al comercio tradicional. Es como un Corte Inglés en pequeño: lo que necesites lo puedes encontrar aquí", asegura.

Esta calle continúa siendo toda dedicada al comercio tradicional. Es como un Corte Inglés en pequeño: lo que necesites lo puedes encontrar aquí Rosa Gisbert — Vecina

Tradición que resiste

El carácter comercial de Quintana se sostiene, en gran parte, gracias a negocios que han logrado mantenerse durante generaciones. Entre ellos destaca el taller de motos Oliva, convertido ahora en el negocio con más historia de la calle. "El taller está desde 1964. Toda la vida, y aquí siempre hemos hecho lo mismo: arreglar motos", señala su propietario, Antonio Oliva. A unos metros, Paqui Soler mantiene abierto el negocio que sus padres levantaron en 1969. "En esta calle, como en todas, hemos pasado momentos difíciles, pero ahora mismo estamos en auge y es una calle muy comercial", explica.

La mercería lleva abierta desde 1980. Ahora tengo de clientas a las nietas. Intentamos dar un trato personalizado y dar visibilidad al pequeño comercio Beatriz Manzano — Comerciante

También lo demuestra la Mercería Mabi, donde Beatriz Manzano atiende hoy a las nietas de sus primeras clientas. "La mercería lleva abierta desde 1980, 45 años ya. Ahora tengo de clientas a las nietas. Intentamos dar un trato personalizado y dar visibilidad al pequeño comercio", apunta. En la misma línea, el zapatero Miguel Noguera insiste en la dimensión humana con la que juega el comercio local. "Ahora que se lleva tanto la famosa sonrisa de cartón, aquí los clientes encuentran la sonrisa de verdad. Si no hay comercio, no hay vida", destaca.

Ahora que se lleva tanto la famosa sonrisa de cartón, aquí los clientes encuentran la sonrisa de verdad. Si no hay comercio, no hay vida Miguel Noguera — Comerciante

La fidelidad que generan estos comercios deja anécdotas, como la de Rafael Cuenca, un habitual en la relojería de la calle Quintana. "Mis hermanos viven en Valencia y me dan relojes para traerlos a reparar a esta tienda en Alicante. Soy cliente fiel y habitual, trabajan de una forma que ya no se encuentra", relata.

Mis hermanos viven en Valencia y me dan relojes para traerlos a esta tienda en Alicante a reparar. Soy cliente fiel y habitual, trabajan de una forma que ya no se encuentra Rafael Cuenca — Cliente

Y el arraigo deja huellas curiosas, como la de Francisco y sus amigos, un grupo que se reúne cada miércoles en un bar de la vía para ponerse al día. Tal es su fidelidad con esta cita que el grupo fue "fichado" por las cámaras de Google Maps. "Un día por curiosidad busqué la dirección del bar en Google y me apareció la foto de tres de nosotros en el bar al que venimos todos los miércoles. No nos podemos ocultar", asegura entre risas, a la vez que Francisco, otro de ellos, destaca: "Baldoví pasó por aquí, se hizo una foto con nosotros y se acuerda siempre de los de la calle Quintana".

Una calle con nuevos ritmos

La fisonomía de la calle ha cambiado en los últimos años. La apertura de locales de brunch, bloques de apartamentos turísticos y gastrobares ha atraído a un público distinto, en gran parte turistas. Guira Chen es una de las recién llegadas a la calle y está al frente de uno de los nuevos locales de restauración. Para ella la proximidad con el Mercado Central es sinónimo de que los locales ofrecen producto fresco y de calidad, una característica que se aprecia en la ciudad. "Llevamos desde junio y es una calle con mucha vida, perfecta para tener un restaurante. Los vecinos son súper majos", comenta.

Llevamos desde junio y es una calle con mucha vida, perfecta para tener un restaurante. Los vecinos son súper majos Guira Chen — Hostelera

La mezcla entre turismo y hostelería se acentúa en locales como el de Carla Amenta, que gestiona un brunch asociado a un hostel. "Alquilamos el local para poner un bar y nos confinaron. Ahora hacemos brunch, lunch… de todo. Casi el 90 % de nuestros clientes son turistas, en verano sobre todo", apunta. Pero esa convivencia entre negocios nuevos y tradicionales es, para algunos hosteleros, lo que mantiene la calle en equilibrio. "Creo que es la mejor calle de Alicante. No es solo hostelería, hay varios tipos de negocios. Eso ayuda a crear un microclima muy lindo", apunta Enrico Cheguiratto.

Alquilamos el local para poner un bar y nos confinaron. Ahora hacemos brunch, lunch… de todo. Casi el 90 % de nuestros clientes son turistas, en verano sobre todo Carla Amenta — Hostelera

Una reforma que abrió una nueva etapa

La transformación urbana de Poeta Quintana tuvo un antes y un después en 2013, cuando el Ayuntamiento de Alicante llevó a cabo una remodelación integral de la vía con aceras más amplias, gracias a la eliminación de una banda de aparcamiento, pavimento renovado, más arbolado, bancos y jardineras. Una inversión de más de 286.000 euros que cambió la calle para recibir nuevos negocios y mejorar la movilidad peatonal. El cambio fue evidente para comerciantes que llevan décadas tras el mostrador. "Desde que se hizo la remodelación y la amplitud de las aceras, ha cambiado para bien", afirma Beatriz Manzano. Como ella, Patricia Palao coincide: "Antes era una calle sombría, ahora se ha renovado y como la gente viene mucho, eso trae público".

Per a nosaltres el carrer és el carrer alternatiu… Intentem fer coses interessants, boniques per a la ciutadania… també és benvingut Jordi Gisbert — Presidente de la Asociación de Comerciantes de Poeta Quintana

Aunque la revitalización de Quintana no se explica sin la labor de su asociación de comerciantes, creada en 2014. Su trabajo conjunto ha logrado hitos como la instalación de luces de Navidad y la organización de eventos ya habituales: Carnaval, Halloween, San Valentín o concursos de escaparates. "Per a nosaltres el carrer és el carrer alternatiu… Intentem fer coses interessants, boniques per a la ciutadania… també és benvingut", afirma Jordi Gisbert, presidente de la Asociación de Comerciantes de Poeta Quintana.

Hoy, Poeta Quintana avanza a dos ritmos que conviven sin dejar de tensarse: el del turista que llega atraído por la oferta gastronómica y los apartamentos turísticos, y el del vecino que sigue entrando en la mercería o en el taller de motos como si el tiempo apenas hubiera pasado. Ese equilibrio, frágil, pero aún constante, es su identidad actual.